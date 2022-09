Presupuesto 2023: aumento a programas del bienestar, Tren Maya, Dos Bocas y corredor del Istmo

Sin dar mayores detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó este martes que en el proyecto de presupuesto para 2023 su gobierno no plantea nuevos impuestos pero sí mayores recursos a los programas del bienestar, así como para la conclusión del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y del corredor Transístmico.

Adicionalmente, expuso el jefe del Ejecutivo federal, la Hacienda pública está estudiando la asignación de presupuesto para el financiamiento a la construcción de coquizadoras para dar paso a la modernización de las refinerías del país.

“Se está considerado un incremento en presupuesto para programas de bienestar, para adultos mayores es un incremento de un poco más del 25% en pensión y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya, los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas coquizadoras, para modernizar las refinerías.

“Para construir las dos nuevas plantas hidroeléctricas para resolver el problema del abasto eléctrico en toda la península, lo mismo la CFE ya tiene presupuesto para resolver la interconexión en el norte, de sonora a Baja California, que no falte electricidad en Baja California Sur, en particular Los Cabos, de 34 proyectos eléctricos, 16 tienen que ver con la modernización de hidroeléctricas”, expuso el mandatario federal en su conferencia de prensa.

Respecto a la posibilidad de aumentar impuestos, López Obrador rechazó esta posibilidad incluso en rubros como la cerveza y los cigarros, pero llamó a todos los contribuyentes a seguir contribuyendo puntualmente con el pago de sus obligaciones fiscales.

“No hay aumento de nada, les comento algo además, hay algunos que me han venido a decir que por qué no aumenta el precio de la cerveza, alcohol, cigarros, refrescos y esto y el otro, saben que tenían un truco, le subían al alcohol en impuesto, 20 por ciento y ellos le aumentaban 40.

“Aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al gobierno, el gobierno era como el alcahuete, nada más que no aumentaban lo del impuesto, sino el doble, y aprovechaban para echarle la culpa al gobierno. Lo único que estamos demandando respetuosamente es que todos sigan ayudando y cumpliendo, ya no hay privilegios fiscales, no van a poder”, consideró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado