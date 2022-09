AMLO llama a consulta popular sobre la permanencia del Ejército en la calle hasta 2028

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los legisladores deben llamar a una consulta popular para determinar si las Fuerzas Armadas deben continuar en labores de seguridad pública por lo menos hasta 2028.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal se manifestó a favor de la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien propuso que los miembros del Ejército y la Marina puedan coadyuvar en acciones de seguridad pública al menos hasta 2028, es decir, nueve años más del plazo establecido en la Constitución.

“Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo, lo que está proponiendo el PRI es el que propone 9 años, qué sería, ¿24? El otro sexenio, yo estoy de acuerdo con eso para que en caso de que, no va suceder, y toco madera, pero para atrás los ‘filderes”, (…) lo que están planteando es 24 y 6 más, ¿30 no?

“Está bien -la propuesta del PRI-. Sí, y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal, eso se lo podían agregar y se le pregunta a la gente, una consulta popular. Miren, qué hacer por ejemplo, se vence el plazo en marzo del 23 de lo que dieron de gracia, en el transitorio, qué se hace el 23.

“Por qué no se explora está posibilidad que yo considero que va ser mejor por profesionalismo, disciplina, no es lo mismo el que hace una carrera militar, el que va al colegio militar y va ascendiendo, es una formación, y cuando hay promociones, ojalá algún día venga aquí uno de los encargados del Estado Mayor para que explique cómo se forman”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

La propuesta de la priista determina que extender el plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ayudaría a que la Guardia Nacional pueda desarrollar su estructura, capacidades e implementación territorial.

La iniciativa plantea reformar al Artículo 5 transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Yo llamo a los legisladores, incluidos los del PAN, que lo piensen. En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda, eso es hipocresía”, reprochó el presidente de la República.

