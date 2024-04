Prevén que México no regulará cannabis hasta que EU lo haga a nivel federal

Diferentes colectivos pro cannabis pronosticaron este jueves que México no regulará su consumo o producción hasta que Estados Unidos lo haga a escala federal, durante la presentación del Encuentro Cannábico que tendrá lugar en la capital mexicana el 27 y 28 de abril.

“Mientras no haya una regulación federal en Estados Unidos, consideramos que no se va a permitir una regulación federal en México”, aseguró Julio Zenil, el director del evento, que reúne a líder de la industria internacional del cannabis.

Zenil explicó que, en México, “los pasos que se han dado” en este rubro han sido a nivel federal, lo que sitúa al país en una posición “más avanzada” que la legislación estadounidense, que depende de cada estado.

“Existen rumores de que no se va a regular la industria en Estados Unidos, no van a desclasificar el cannabis, hasta que la industria farmacéutica no tenga el control”, añadió, por lo que advirtió de la presencia de “intereses que van un poco más allá” de las capacidades legislativas de México.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país, aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido en el Congreso se han negado a regularlo.

Mientras que el Congreso aprobó desde 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el uso de la marihuana con fines de salud, una regulación que depende de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Sin expectativa a corto plazo

El abogado Manolo Castro, que ofrecerá una charla temática en el Encuentro Cannábico, reiteró las implicaciones de estas “cuestiones de intereses supranacionales” y alejó la posibilidad de que se regule el consumo de la marihuana y sus derivados en el corto plazo.

“No creo que vaya a pasar ni en estos meses ni en los próximos tres años que vienen”, opinó, sobre todo por el periodo electoral que vive México actualmente.

Aun así, tanto él como Zenil reconocieron el nacimiento de “distintos modelos de autoregulación” entre la ciudadanía, lo que podría suponer una “fuente de derecho”.

“Si el Gobierno mete sus manotas en los impuestos y todo esto, no creo que acabe bien para nadie”, señaló el artista Muelas de Gallo porque, en su opinión, supondría un alza en el precio del producto, que se convertiría en un “privilegio” para quien pueda pagarlo.

El Evento Cannábico, que llega a su sexta edición y es organizado por la revista Cáñamo, ofrece al público conferencias sobre el uso tanto recreativo como terapéutico de la marihuana y sus derivados, así como actividades lúdicas y concursos.

“La columna vertebral (…), compartir información para que las personas tengan herramientas de debate y de decisión”, detalló Zenil.

