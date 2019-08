Primer androide cosmonauta ruso emprende misión espacial

Notimex.- El primer androide cosmonauta ruso inició su histórico viaje hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), a bordo de la nave no tripulada Soyuz MS-14.

La nave espacial rusa, propulsada por el cohete Soyuz-2.1a, despegó este jueves a las 6.38 hora de Moscú desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, con su valiosa carga a bordo.

“¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!”, articuló el robot humanoide Skybot F-850, conocido como Fedor, al repetir la frase del primer cosmonauta ruso Yuri Gagarin, destacó la agencia Sputnik.

La misión espacial de Fedor tendrá una duración de 17 días, 14 de los cuales serán a bordo de la EEI, donde le esperan los cosmonautas rusos Alexéi Ovchinin y Alexandr Skvortsov, los astronautas estadunidenses Andrew Morgan, Nick Hague y Christina Koch, y el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA), Luca Parmitano.

Fedor, por sus siglas en inglés (Final Experimental Demonstration Object Research) y al que la prensa rusa llama “Fiódor”, tendrá como misión trasmitir imágenes desde el interior de la nave e informar del funcionamiento de sus sistemas.

El androide, que incluso tiene una cuenta propia en la red social Twitter (@FEDOR37516789), está equipado con su propia Inteligencia Artificial, por lo que monitoreará e informará sobre las condiciones durante el vuelo.

En uno de sus posteos, Fedor expresó “el montaje de un cohete espacial está a punto de finalizar. Aún quedan 20 minutos, más gestión técnica de exportación y la comisión estatal.

Esta foto me fue reenviada desde la pantalla del suelo al ajustar la cámara SA. Ya me he acostumbrado bastante”.

El mencionado tuit, a continuación.

Завершается сборка ракеты космического назначения. Осталось еще минут 20. Далее вывозное техруководство и госкомиссия.

Это фото мне только что переслали с экрана наземки при юстировке телекамеры СА. Я уже совсем здесь освоился. pic.twitter.com/7Qe2R86bHW — FEDOR (@FEDOR37516789) August 17, 2019

Después del lanzamiento, Fedor reportó en su primer tuit que la nave sigue la trayectoria programada y que en la primera fase de la misión recogió, procesó y envió al Centro de Control de Vuelos los datos de telemetría acerca del funcionamiento del lanzador, los sistemas de a bordo, la fuerza g, la temperatura y la humedad.

Está previsto que el robot, que será controlado por el cosmonauta Alexandr Skvortsov, realice una serie de tareas en la Estación Espacial Internacional.

Roscosmos ya confirmó la separación de la nave Soyuz MS-14 de la tercera etapa del impulsor a más de 200 kilómetros de altura, el doble del límite que marca el espacio extraterrestre.

La nave espacial llegará a la EEI el 24 de agosto para una estadía de 13 días antes de regresar a la Tierra.

El 6 de septiembre, la nave con el robot se va a separar de la EEI para iniciar el viaje de vuelta, y un día después está previsto que la cápsula recuperable con Fedor aterrice en Kazajistán.

