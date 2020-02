Príncipe Carlos nombra a Katy Perry embajadora de British Asian Trust

Notimex.- El príncipe Carlos de Gales nombró a la cantante estadounidense Katy Perry como embajadora de la British Asian Trust, una organización fundada por él que trabaja para combatir la pobreza en el sur de Asia.

“Estoy muy contenta de ser nombrada por el Príncipe de Gales @clarencehouse como embajadora de @thebritishasiantrust Fondo para la Protección de los Niños. En mi puesto, me enfocaré principalmente en ayudar a encontrar soluciones para terminar con el tráfico de niños”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el diario Tribuna, Perry apoyará el trabajo de esta organización benéfica de Carlos para reducir el tráfico y el abuso infantil en la India, país al que considera la cantante tener una conexión magnética, “y además de mi trabajo como Embajadora de Buena Voluntad de @UNICEF, estoy emocionada de ser parte del trabajo de ayudar a los niños del sur de Asia. Cada niño es importante y tiene derecho a las necesidades humanas básicas”, añadió la intérprete.

Hace unos meses Katy Perry publicó en sus redes sociales una fotografía con el príncipe Carlos durante una reunión en Mumbai, donde anunciaba una colaboración entre ella y la realeza británica:

“Fue un placer pasar un poco de tiempo con usted y muchas mentes brillantes de la India en busca de soluciones increíbles para hacer de la India un lugar más maravilloso a través de su organización @thebritishasiantrust. Estoy muy contenta de que parte del enfoque esté en la sostenibilidad y las soluciones para proteger el medio ambiente”.

