Putin cree que Biden le insultó por preferirle como presidente de EU antes que a Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le llamó “loco hijo de puta” (crazy SOB) porque le prefiere como líder de EU antes que a Donald Trump.

“Dije que trabajaremos con cualquier presidente, pero considero que para nosotros, para Rusia, Biden es preferible. Y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón, ya que esta es la reacción adecuada a lo dicho por mi parte”, señaló Putin en declaraciones a la televisión pública.

Putin agregó que “él no me podía decir: ‘Volodia, bien hecho, gracias, me ayudaste mucho'”.

Biden, quien ya en el pasado tachó al líder ruso de “criminal de guerra”, llamó el miércoles al jefe del Kremlin “crazy S.O.B.” (loco hijo de puta) durante un acto de captación de donaciones en San Francisco, según la prensa estadounidense.

“Nosotros entendemos lo que allí está pasando desde el punto de vista de la política interna y esta reacción es absolutamente adecuada, lo que significa que tenía razón”, señaló Putin.

El jefe del Kremlin subrayó que él respondió a una pregunta de la prensa sobre a quien prefiere en la Casa Blanca y añadió: “Y lo que dije entonces, lo sigo pensando. Puedo repetirlo: Biden”.

El pasado 15 de febrero Putin aseguró en la televisión que Biden “es una persona con más experiencia, predecible, un político de la vieja escuela”.

Putin también defendió hace más de una semana a Biden ante las especulaciones sobre su estado de salud y recordó que cuando se reunieron por última vez en junio de 2021 en Ginebra “ya decían que estaba incapacitado” para ejercer su función.

Y subrayó que Moscú debe centrarse no en la salud de su homólogo estadounidense, sino en la “postura política” de su Administración, que consideró “perniciosa y errónea”.

Entonces, Trump no tardó en reaccionar y, contra lo que se podía esperar, consideró el hecho de que Putin prefiera a Biden como “algo bueno”.

“De hecho, Putin me acaba de hacer un gran cumplido. Ha dicho que prefiere que Biden sea presidente. Es un cumplido”, señaló durante un acto electoral en Carolina del Sur.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó hoy las declaraciones de Biden, que calificó de “gran vergüenza para EU”.

“Si el presidente de dicho país emplea tal vocabulario, debería darle vergüenza. Está claro que el señor Biden exhibe por motivos políticos internos un comportamiento al estilo de un vaquero de Hollywood”, dijo.

Con todo, Peskov consideró “poco probable que declaraciones tan groseras como esa en boca de un jefe de Estado de EU puedan ofender de alguna manera a otro jefe de Estado, más aún al presidente Putin”.

