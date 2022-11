Quienes llevan más tiempo en Morena tienen más derechos que los recién llegados: Guadiana

En 2023 habrá elecciones en dos estados y uno de ellos es Coahuila, el cual es bastión del PRI, pues nunca ha habido alternancia. Por ello, Morena ya se prepara para elegir a su coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que a partir del 2 de abril se convierte en la candidatura a la gubernatura del estado.

Morena ya tiene una lista de 12 personas que llevará a encuesta para elegir al coordinador, pero de todos ellos sobresalen tres nombres, al ser los más reconocidos: el expanista Luis Fernando Salazar, el subrsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, y el senador Armando Guadiana, quien se considera como el mejor posicionado en Coahuila.

“Estoy arriba de las encuestas, en las encuestas serias, no las patito que definen a alguno de los aspirantes, que en su afán de llegar al poder se autoengañan y luego de pilón engañan a la gente y pues pierden credibilidad las encuestadoras que pueden ser serias”, dijo el legislador.

En entrevista con Forbes México, Armando Guadiana señala que si bien en Morena todos caben, quienes llevan más tiempo en este organismo político tienen más derechos que los recién llegados. Esto, porque políticos han dejado sus partidos para militar en el que formó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todos caben en Morena, pero lo que sí es que muchos se van a Morena, porque realmente quieren ser candidatos y van al poder por el poder. Entonces, yo creo que ahí tiene razón la base fundamental de Morena, en la cual me incluyo, puesto que estoy luchando desde 2012: se tiene más derecho político nosotros los que tenemos más tiempo que los que acaban de llegar”, dijo al ser cuestionado sobre el expanista Luis Fernando Salazar.

Al hablar sobre el subsecretario de Seguridad, quien presuntamente se perfila como el contendiente favorito del presidente López Obrador, el senador señala que ve piso parejo en Morena para obtener la candidatura, pero menciona que el funcionario tiene “pocas posibilidades” de ganar en Coahuila, ya que estuvo fuera del estado por más de 17 años.

“Realmente en Coahuila, en este tema, tiene pocas posibilidades, porque él tenía mucho tiempo fuera, más de 17 años y aparte empezó a trabajar en los meses de este año. Entonces el arraigo, el nivel de conocimiento de la población para un aspirante no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo de muchos años”, declara.

Lee: Guadiana, Mejía y Salazar, entre los finalistas de Morena para contender por Coahuila

—Hay una parte de la convocatoria que habla sobre la residencia del coordinador de los Comités de Defensa.

—La convocatoria está de acuerdo a la ley electoral de Coahuila y en (la Constitución del) estado dice que (para ser gobernador) se debe ser coahuilense de nacimiento o tener 5 años residiendo previo a la elecciones.

En Coahuila la cambiaron hace varios años, no ahora, para ayudarle a un candidato que fue gobernador después, porque en realidad lo correcto que debería decir la ley electoral coahuilense (para ser gobernador) es ser coahuilense de nacimiento y 5 años residir en el estado previo a la fecha de elección.

—¿Señalaban que ese cambio le podría beneficiar a alguno de los aspirantes, al subsecretario Ricardo Mejía?

—Pues sí le beneficia a uno de los aspirantes, unos de los aspirantes ya tenía como 17 años fuera, viviendo en otro estado. Sí nació en La Laguna, pero no reside en el estado.

—¿Este beneficio le puede afectar para la candidatura?

—No, por mí que se registren todos los que quieran y que se tenga muchos perfiles para que Morena tenga de dónde escoger un buen perfil para ser coordinador de la Cuarta Transformación y esa es la idea. No le veo problema y qué bueno que se le acomodo a ese aspirante para que pudiera registrarse. El cambio ya estaba, no lo hicieron por el aspirante nuevo que vivió en el estado de Guerrero.

—¿Hay piso parejo para elegir al contendiente en Morena?

—Creo que sí. Definitivamente, tengo confianza en que haya piso parejo, porque se han celebrado 21 elecciones en diferentes estados y se ha respetado las encuestas, ha reinado el espíritu democrático y también es el espíritu de Andrés Manuel López Obrador, que es respetuoso de estos procesos. Mario Delgado es una persona seria.

No te pierdas: 84% de los empresarios está en contra de la reforma electoral de AMLO: encuesta

—¿Está a favor de que al contendiente lo elijan por encuesta?

—Aunque yo no estuviera de acuerdo, eso ya lo definió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y el Consejo Nacional. Es un hecho consumado respecto a la decisión que se tomó. fue una decisión colegiada. Me parece bien si hacen las cosas bien, con encuestadoras serias, no tiene que salir mal.

—¿Ve dedos cargados hacia el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que también quiere ser candidato?

—Definitivamente no. Escuché el cometario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le agradeció que ha trabajado bien como subsecretario de Seguridad, pero yo creo que lo hizo con el objeto de que, a lo mejor, lo va a promover a un puesto todavía mayor en ese tema en seguridad y justicia.

Realmente en Coahuila, en este tema, tiene pocas posibilidades porque él tenía mucho tiempo fuera, más de 17 años y aparte empezó a trabajar en los meses de este año. Entonces el arraigo, el nivel de conocimiento de la población para un aspirante no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo de muchos años.

Mientras, en 2018 andábamos recorriendo todo Coahuila con el ahora presidente López Obrador, uno de los aspirante le levantaba la mano al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

—Uno de los aspirantes es Luis Fernando Salazar, panista. Hemos visto que políticos de otros partidos se van a Morena buscando candidatura, ¿cómo ve esto?

—Todos caben en Morena, pero lo que sí es que muchos se van a Morena porque realmente quieren ser candidatos y van el poder por el poder. Entonces, yo creo que ahí tiene razón la base fundamental de Morena, en la cual me incluyo, puesto que estoy luchando desde 2012; se tiene más derecho político nosotros los que tenemos más tiempo que los que acaban de llegar.

—¿Qué pasa si no queda como candidato? ¿Aceptaría los resultados?

—Si las encuetas son como pienso que van a ser, claro que acepto los resultados. Si hay alguna cosa mal hecha, también lo diría. Recuerde que estudié bastantes matemáticas, fui maestro de Algebra Lineal, Estadística, así que no me pueden contar las muelas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado