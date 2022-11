Marchan miles de mexicanos: José Woldenberg llama a legisladores a defender al INE

Ante miles de manifestantes que coreaban “el INE no se toca”, el exconsejero presidente del antes Instituto Federa Electoral (IFE), José Woldenberg, llamó a disputados y senadores a defender las leyes electorales existentes y a no aprobar modificaciones que regresen a México al autoritarismo.

“Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios sin exclusiones ni excepciones, los que conforman las cámaras del congreso federal y de los 32 congresos de las entidades a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo”, señaló.

Desde el Monumento a la Revolución, donde se dieron cita más de 10,000 personas para la marcha en defensa del INE, según estimaciones del gobierno de la Ciudad de México, el catedrático señaló la necesidad de defender a los órganos electorales que se han construido durante los últimos años, pues dijo que han sido fruto de la democracia.

“Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, si a la democracia, si a un México democrático”, señaló mientras muchos coreaban “yo defiendo al INE”.

Mencionó que México no merecía una reforma constitucional en materia electoral a voluntad de una persona “por más relevante que sea. Ello en referencia a la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados .

#marchaINE | Inicia la "¡Marcha por la democracia! #ElINENoSeToca". Salen desde el Ángel de la Independencia, en la CDMX.



📷: Staff Forbes México pic.twitter.com/VTuoHiYvus — Forbes México (@Forbes_Mexico) November 13, 2022

“Hay importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo”, enfatizó y comentó que no debe trasladaré el Padrón Electoral a otra institución, porque el INE ha cumplido con creces con al conformación de este listado.

Señaló que el país pasó de ser un México de un solo partido a tener diversidad política, pero ello, dijo, esto fue posible por movilizaciones, denuncias y conformación de instituciones electorales capaces de ofrecer garantía e imparcialidad.

Lee: Iglesia mexicana dice que nada justifica campaña en contra el INE

“Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia, dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo , de poderes constitucionales que funcionaban como apéndice del ejecutivo , de medios de comunicación mayoritariamente oficialista para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política , a elecciones libres, disputables y creíbles , a congresos plurales , gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos”, declaró frente a miles de personas vestidas de rosa, color del INE.

Recordó que entre 1988 y 2014, han habido ocho reformas electorales para edificar autoridades electorales autónomas, tribunales para desahogar conflictos en esta materia y construir condiciones equitativas para las elecciones.

“De manera paulatina y sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a la alternancia en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban”, declaró mientras aún había gente saliendo del Ángel de la Independencia, de donde arrancó la manifestación. .

Comentó que la alternancia en la presidencia con Vicente Fox en 2000 no puede explicarse sin los órganos electorales que tiene el país y mencionó que aún México no llega a un “paraíso, apenas a una germinal democracia, pero que nos ha permitido a asentar la pluralidad política”.

Exigió que Mexico no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral.

“Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas. Piedra singular de todo sistema democrático. México no puede destruir los conocimientos adquiridos y el compromiso adquirió de los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera “

La manifestación arrancó a las 10:30 del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución. Aunque él gobierno de la CDMX, encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum, estimó de 10 a 12 mil participantes a la marcha, lo organizadores de esta calcularon más de 200 mil.

En la manifestación participaron militantes de los partidos de oposición: Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PRI, ante el expresidente Vicente Fox.

Se contempla que haya otra manifestación el día que se discuta la reforma electoral en Cámara de Diputado. Actualmente, los diputados mantienen reuniones pea conforma un proyecto de dictamen en esta materia.

