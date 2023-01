Quiero ser jefa de Gobierno; tengo una idea distinta de cómo gestionar la CDMX: Xóchitl Gálvez

En el año 2000, Xóchitl Gálvez comenzó su carrera política como titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox; 23 años después, alza la mano para ser candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Aunque ella nació en Tepatepec, Hidalgo, lleva más de 20 años viviendo en la CDMX y relata que en la urbe estudió la universidad, conoció a su esposo, tuvo a sus dos hijos y trabaja.

“Esta ciudad me recibió con los brazos abiertos (…) Esta ciudad merece un futuro distinto”, dice la actual senadora del PAN a Forbes México.

Entre sus pasiones está su afición al Cruz Azul, equipo al que le va desde que tenía 6 años, y la ingeniería, pues es ingeniera en Computación por la UNAM, carrera, que dice, le transformó su vida y la de su familia.

Recientemente, Galvez interpuso un amparo para poder asistir a la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quiere responderle las declaraciones que hizo en su contra en diciembre pasado.

Aunque todavía no comienza el proceso de su partido para determinar la candidatura a la jefatura de Gobierno, Xóchitl Gálvez ya se alista para ser parte de esa contienda y aseguró tener una idea distinta de cómo se debe gestionar la Ciudad.

Soy una mujer que sabe administrar el dinero ajeno, porque se lo que cuesta ganárselo. Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN). Ciudad de México, 20 de enero de 2023. Foto: Miriam Sánchez Varela.

¿Por qué quiere ser candidata a jefa de Gobierno de la CDMX?

Quiero ser la próxima jefa de Gobierno. Quiero serlo, porque tengo una idea distinta de cómo se debe gestionar esta Ciudad. Como ingeniera tengo mucho años dedicada al mantenimiento y creo que la Ciudad se cae a pedazos porque la hemos dejado de mantener. No mantenemos el Metro, no mantenemos las redes de agua, se pierde mucha agua en fugas. Todo eso no se ve, está en las entrañas de la Ciudad.

¿Usted buscaría la candidatura por la coalición Va por México?

Por la coalición Va por México. He sido candidata del PAN, del PRD, nunca del PRI. En esta ocasión se va a sumar el PRI, creo que en este momento es positivo que se haga. Me encarnaría que estuviera Movimiento Ciudadano, los quiero mucho. Tengo mucha afinidad ideológica con las luchas de la socialdemocracia.

¿Cómo tendrían que elegir al candidato para la jefatura de Gobierno?

El método que se quiera, pero creo que se debe elegir a la persona que tenga habilidades, más capacidades, mejor posicionada y ponernos de acuerdo. Si hay un candidato que tenga mejor cartas credenciales, sería muy estúpida en decir lo que hizo (Ricardo) Mejía Berdeja en Coahuila. Que sea un proceso transparente, limpio, encuesta transparente, yo me sumaría sin problema alguno. No soy una persona del “o soy yo o soy yo”. Que nos midan.

Hay otros panistas y priistas que ha alzado la mano ¿por qué tendría que ser la candidata?

Que nos midan y que sea quien tiene que ser. Yo tengo buen puntaje, soy honesta, trabajadora, tengo un plan de ciudad. Eso es lo que ofrezco. Cada uno dirá lo que ofrece y en una encuesta los ciudadanos dirán quién les late y ya. Que vaya quien tenga las mejores posibilidades.

¿Cuáles son los principales temas que se tienen que estar resolviendo en la CDMX?

Hoy, el Metro. No habría cosa más importante que cambiar el sistema de pilotaje, automático, cambiar las redes eléctricas, revisar el sistema de comunicaciones y darles partes y refacciones a los trabajadores del Metro y luego ya el cambio de escaleras eléctricas, arreglo de estaciones, que estén bonitas. Primero es la seguridad técnica, no la seguridad que estén polícias en la entrada.

¿Cómo sumar a MC a la alianza cuando en varias ocasiones han rechazado integrarse?

Hay que seguir insistiendo, hay que sumar a todos. Creo que en mi caso, mi agenda es muy progresista. Siempre he sido muy progresista. Como delegada, salí con mi carro alegórico en la Marcha del Orgullo Gay. Todos dijeron ‘una panista’. Un escándalo. Creo que cabemos todos. MC me conoce, yo fui candidata de MC para senadora. Hay una buena cercanía.

¿Cómo poner distancia con estos escándalos que hay en el PAN, como el llamado “cártel inmobiliario”, para que no le afecten en caso de ser candidata?

La gente me conoce. Si alguien persiguió al “cártel inmobiliario” de Miguel Hidalgo es tu servidora. Creo que lo injusto es que la jefa de Gobierno solo investigue una zona. Yo hice más de 50 denuncias públicas de obras irregulares en la administración de Víctor Hugo Romo.

A mí me gustaría que se investiguen todos. Creo que cada persona debe responder por sí misma. Yo no digo que porque Víctor Hugo Romo era un bandido en Miguel Hidalgo, la jefa de Gobierno, por ser de Morena, también (lo sea).

