Quita esto a los negocios y les quitas todo poder

Por Cris Urzua*

Donald Trump, dentro de todo lo que pueda ser, es un hombre que sabe hacer negocios. Uno simplemente no llega a un valor de 3.1 billones de dólares sin saber hacer esto.

Y aquí viene lo interesante, cuando uno analiza a muchos de los grandes empresarios del mundo, sin importar su industria, edad, época, personalidad o nacionalidad, todos han sabido usar un factor clave para catapultar el valor de sus empresas hacia adelante: La atención.

La ecuación es fácil, si nadie te ve, nadie te compra. Si nadie piensa en ti, nadie piensa en tus productos o servicios.

Todos, en el mundo de los negocios, estamos en el negocio de convertir atención en dinero.

Y vemos las implicaciones de esto por todos lados; emprendedores con buenos productos pero que no tienen atención, influencers con mucha atención pero que no la saben convertir en dinero, etc.

Y no es sólo Trump.

Otro ejemplo claro es Facebook. Facebook necesita el dinero de sus anunciantes para sobrevivir, sin embargo, pone reglas que hacen “difícil” el proceso de anunciarse porque saben que su mayor recurso no es el dinero publicitario, es la atención de sus usuarios.

Facebook, sin los 2 billones de usuarios activos mensuales no sería nada, así que conscientemente creó una estrategia para premiar a los buenos anunciantes (gente que genere publicidad atractiva) con mejores precios y castigar con precios más altos a los malos anunciantes (gente con publicidad que no genere interacciones).

Los ejemplos son miles, incluso Luis Miguel revivió gracias a que permitió que la gente pusiera atención en algo que les había generado curiosidad por años: Su historia personal.

Así que mi pregunta para ti es…

¿Cómo estás generando atención para tu empresa?

Y para ayudarte en esto, te dejo aquí tres tips que he aplicado con más de 10,000 estudiantes en mi proceso como coach en ventas y negociación en MAS Academy, para ayudarlos no sólo a traer “atención” si no, a atraer la atención correcta, la atención que se convertirá en un cliente y que te permitirá crecer.

Deja de vender y empieza a educar y entretener . La gente ama comprar, pero odia que le vendan. Hoy por hoy, la gente bloquea de forma inmediata cualquier intento de venta que no se haya ganado el “derecho a venderles”. ¿Qué quiere decir esto de “ganarte el derecho a venderles”? Bueno, que como en cualquier relación humana uno tiene que generar una conexión emocional con alguien antes de pedirle algo. Así que, como marca, te recomiendo que tu contenido en redes sociales y tus procesos de venta ya sean por teléfono, cara a cara o vía web siempre vayan acompañados de un elemento que agregue valor. Cuando agregas valor a la vida de alguien, sea entreteniéndolo o educándolo, la venta será 100 veces más fácil.

. La gente ama comprar, pero odia que le vendan. Hoy por hoy, la gente bloquea de forma inmediata cualquier intento de venta que no se haya ganado el “derecho a venderles”. ¿Qué quiere decir esto de “ganarte el derecho a venderles”? Bueno, que como en cualquier relación humana uno tiene que generar una conexión emocional con alguien antes de pedirle algo. Así que, como marca, te recomiendo que tu contenido en redes sociales y tus procesos de venta ya sean por teléfono, cara a cara o vía web siempre vayan acompañados de un elemento que agregue valor. Cuando agregas valor a la vida de alguien, sea entreteniéndolo o educándolo, la venta será 100 veces más fácil. La incomodidad es el primer paso del cambio . Si asumimos que los productos o servicios que vendemos ayudan a cambiar o mejorar la vida de nuestros clientes, entonces tenemos que entender que la incomodidad es el primer paso del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tus prospectos harán 100 veces más por no perder un dólar que por ganar 10, en general, está científicamente comprobado que a los seres humanos nos motiva más el dolor que el placer. Hacemos todo por no sentir dolor y sólo cuando eso está cubierto buscamos acercarnos al placer. ¿Cómo puedes usar esto para generar la atención correcta? Usa títulos, contenido y promociones que “agiten” el dolor que tu producto o servicio resuelve en las mentes de tus prospectos, de esta forma sólo gente que conecta con ese mensaje llegará a ti.

. Si asumimos que los productos o servicios que vendemos ayudan a cambiar o mejorar la vida de nuestros clientes, entonces tenemos que entender que la incomodidad es el primer paso del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tus prospectos harán 100 veces más por no perder un dólar que por ganar 10, en general, está científicamente comprobado que a los seres humanos nos motiva más el dolor que el placer. Hacemos todo por no sentir dolor y sólo cuando eso está cubierto buscamos acercarnos al placer. ¿Cómo puedes usar esto para generar la atención correcta? Usa títulos, contenido y promociones que “agiten” el dolor que tu producto o servicio resuelve en las mentes de tus prospectos, de esta forma sólo gente que conecta con ese mensaje llegará a ti. La gente compra cuando ellos están listos para comprar, no cuando tú quieres vender. Este punto es difícil de entender para muchos emprendedores y vendedores, pero es cierto. Te pongo un ejemplo claro: Si un cliente te dice que no hoy, esto no quiere decir que te diga que no en 6 meses, sin embargo, si tu desapareces después del no, si nunca vuelves a interactuar con ellos, ¿Crees que te van a comprar a ti? ¿O a la competencia que si decidió ser constante con sus comunicaciones y agregar valor aún después de haber recibido el no? Creo que la respuesta es clara. Como negocio necesitas estar presente, estar muy presente en la mente de tus clientes. ¿Cómo haces esto? Generando contenido en todos los medios que puedas de forma disciplinada y consistente. Así. Fácil.

Espero estos tres puntos te sirvan para atraer mucha atención a tus ideas, productos, servicios y a tu negocio en general. Porque recuerda: Todos estamos en el negocio de convertir atención en dinero.

*Coach en ventas, negociación y estrategias comerciales.

