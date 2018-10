Tecnología para ahorrarle tiempo a tus clientes

Por Cris Urzúa*

¿Qué han tenido en común plataformas como Netflix, Uber y Spotify para ganarle la batalla a sus competidores de la vieja escuela?

Es evidente que han usado tecnología; Pero en realidad lo más poderoso ha sido el “ahorro de tiempo” que nos han dado como usuarios con una gran experiencia de cliente.

Como empresario enfocado a enseñar técnicas de ventas y negociación con servicio, durante mi carrera, mi visión y energía se ha basado en atraer prospectos, cerrarlos, medir y mejorar.

Sin embrago, hace unos días recibí una revelación de un amigo empresario, que respeto mucho, llamado Juan Pablo Rozas, Director de Grupo Andestic, con más de 10 años ayudando a automatizar procesos para grandes empresas en Latam.

Quien me explicaba que, “cuando los usuarios tardan menos eligiendo y más disfrutando, tienen una experiencia que se transforma en fidelidad para la marca o empresa, más si cualquier situación o duda del consumidor es resuelta de manera eficiente”.

Y es que en realidad los clientes no quieren tu producto o servicio, más bien quieren el beneficio de haber adquirido ese servicio o producto y quien les de ese beneficio más rápido y con mejor experiencia se ganara a los clientes.

“Hay tres elementos claves para lograr simplificar la vida de nuestros clientes: personas, procesos y tecnología, esta última hay que darla por hecho, cada día hay más herramientas para mejorar la experiencia de nuestros clientes, sólo hay que sumarla a buenos procesos y personas que puedan atender a esos clientes de manera eficiente

Vender por vender, no hará que tu negocio crezca, vender con servicio y buscando la mejor experiencia para el cliente, es la cereza del pastel que hace destacar a los negocios del resto, recuerda que no se trata de solo generar dinero si no de crear experiencias inolvidables en tus consumidores”, me comentaba Juan Pablo.

Hay algo mucho más valioso que el dinero y es el tiempo, como decía el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, “simplemente no puedes ir al supermercado y comprar vida”.

Y en un mundo cada día más acelerado todas las empresas estamos en el negocio de simplificar y mejorar la vida de nuestros clientes, por lo que te pregunto ¿y tú cómo ahorras tiempo a tus clientes?

*Coach en ventas, negociación, estrategias comerciales.

Contacto:

Correo [email protected]

Página web: crisurzua.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.