Esta plataforma apuesta a la compra-venta de moda de lujo de segunda mano

Las charlas a la salida del colegio de sus hijas fueron el punto de partida para que Krista y Mariana, fundadoras de Rebloom, decidieran poner en marcha un negocio para vender sus artículos de lujo sobrantes y alargar su vida útil.

“Siempre teníamos un tema en común porque ella llevaba un bolso o unos zapatos que a mí me gustaban o viceversa. Un día por casualidad coincidimos en Saks y fue allí, mirando bolsos, donde nació la idea de poner a la venta algunos de los nuestros para poder darles una segunda vida”, cuenta Krista Valle, cofundadora de Rebloom, en entrevista con Forbes México.

Foto: © Valery Abe Camil / Rebloom

Anteriormente, las dos se habían planteado vender algunas de sus piezas, pero las opciones que habían barajado no se ajustaban a sus intereses porque perdían demasiado dinero y decidieron venderlas por su cuenta. Así fue como nació Rebloom, una plataforma de venta de artículos de lujo de segunda mano.

En poco tiempo, el proyecto se convirtió en algo más grande de lo que esperaban. “Todo fluyó mágicamente. Amigas y otras mamás de la escuela se empezaron a enterar del proyecto y nos vendieron sus artículos. Se comenzó a correr tanto la voz, que de repente un día recibimos un paquete de una persona fuera de nuestro círculo. En ese momento decidimos establecer el negocio formalmente”, cuenta Mariana Rodríguez, cofundadora de Rebloom. En octubre de 2021, el proyecto arrancó formalmente en un estudio de la casa de Mariana y para febrero, dicen las emprendedoras, no solo el estudio sino también el comedor y la sala de estar estaban repletos de bolsos, zapatos y accesorios.

Y aunque a menos de cinco meses de iniciar el proyecto se desató la pandemia, para sorpresa de Krista y Mariana, el negocio tomó vuelo durante ese tiempo. “Una gran ventaja competitiva que no vimos al principio fue que todas las tiendas departamentales cerraron y la gente no tenía opción de dónde comprar artículos de lujo. En ese momento en México no había muchos sitios web de marcas de lujo que pudieran vender y enviar. Por ser una de las pocas opciones de lujo al alcance de la gente fue que iniciamos nuestra expansión”, dice Valle.

En 2021, el valor del mercado mundial de la ropa de segunda mano y de reventa se estimó en 96,000 millones de dólares y se prevé que este valor duplique su tamaño entre 2021 y 2025, antes de alcanzar un valor de 218,000 millones de dólares en 2026, según Statista.

Los que desean vender un producto envían fotos del mismo a Rebloom, que genera un presupuesto basado en su precio de reventa internacional y nacional, su historial de ventas, e impone una comisión del 20%. Una vez que la persona acepta la cotización, envía los artículos, los cuales se someten a una revisión de calidad a través de una tecnología que avala y certifica que los artículos son originales. “Fuimos pioneros en traer esta tecnología a México. Este dispositivo verifica de manera microscópica la tipografía, la piel y los herrajes de los artículos. Hoy, lo único que puede dar garantía de un artículo de lujo es la tecnología y un certificado. Al principio esto generó críticas de nuestros competidores, pero luego se vieron obligados a adquirirlo también”, explica Valle. Si después de un mes, el artículo no se ha vendido, el cliente tiene dos opciones: agregar un descuento a su producto o pedir su devolución.

En el caso de los bolsos, carteras y monederos, entre 2018 y 2020, su valor de mercado global creció de forma constante y ascendió a un valor estimado de algo más de 20,000 millones de dólares en 2020. El pronóstico muestra que el valor del mercado de bolsos, carteras y monederos seguirá aumentando y se espera que alcance aproximadamente 28,600 millones de dólares para el año 2027.

A finales de 2021, Rebloom había vendido 2,500 productos y para agosto de este año había crecido 144%. Hoy, las emprendedoras ya buscan levantar capital con VCs para expandirse fuera de México, siendo Colombia el primer país donde buscan extender sus operaciones.

La moda “preloved” en México apenas está dando sus primeros pasos, pero Krista y Mariana están convencidos de que desde Rebloom están ayudando a construir una cultura que impulsa la compra de artículos de moda de segunda mano. “Hay amigas que antes nos compraban pero decían que no nos iban a seguir en las redes sociales porque no querían que los demás supieran que compraban artículos de segunda mano”, dice Mariana. “Hoy en día, la construcción de lo que hemos hecho está dando sus frutos y personas que antes se avergonzaban de comprar artículos usados ahora presumen con orgullo de ello, no sólo por el ahorro sino también por lo que aportan al medio ambiente al reutilizar piezas y alargar su vida útil”.

