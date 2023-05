Recibo mi pensión de adulto mayor porque ya contribuí a la nación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes su pensión de adulto mayor al señalar que éste es un derecho universal plasmado en la Constitución y que al igual que otros ciudadanos, ya contribuyó al desarrollo de la nación.

“Ya me corresponde, es universal, es a todos los adultos mayores, los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el periodo neoliberal siempre se daban de manera focalizada, supuestamente para atender a los más pobres, nunca se les atendió, pero en su concepción era nada más a cierto sector.

“El derecho a la pensión es universal es a todos. Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen ‘yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito’ y yo les digo ‘depende de ti pero es un derecho aunque tengas dinero ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país’. Es una retribución, una recompensa que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia son derechos universales”, sostuvo.

Lee: AMLO presenta declaración patrimonial; informa cuánto gana y que ya cobra pensión del bienestar

El mandatario federal presentó su declaración anual el sábado donde asentó que durante el año pasado obtuvo ingresos por un millón 716 mil pesos, los cuales fueron desglosados así: por concepto de salario como presidente de la República registró un millón 697 mil 081 pesos, un aumento de 68 mil 364 pesos respecto a su salario de un año antes; a esto se suman 19 mil 310 pesos correspondientes a la ayuda a adultos mayores.

López Obrador informó que no es dueño de ningún auto ni que tampoco tiene bienes inmuebles, así como tampoco tuvo algún rendimiento financiero.

Respecto a sus cuentas bancarias, el funcionario dijo que tiene dos de nómina, una en Banco Afirme y la segunda en Banorte; por otra parte, declaró que su Afore está en Pensionissste y que tiene una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar, sin detallar si es donde le pagan su pensión de adulto mayor.

“Yo no puedo decir, yo no lo recibo, a mí sí me va ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como lo recibían los otros presidentes. Voy a recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario”, apuntó.

Respecto a los ingresos que recibió por la venta de su libro, el mandatario federal aseguró que los ingresos por este escrito sí fueron manifestados y que el recurso es administrado por su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

“En efecto, pero sí se manifestó, pero ese dinero como otros, mi sueldo, lo administra Beatriz porque yo no tengo, o sea, no uso pues ella me administra y me da lo que necesito. Entonces sí se manifestó, porque dijeron que no había dado a conocer lo del dinero”, informó.

