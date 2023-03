Recorrer el país, la estrategia de los aspirantes a la Presidencia en 2024

Aún no comienza el proceso electoral para la candidatura presidencial de 2024, pero los aspirantes de todos los partidos y colores ya comenzaron a recorrer el país bajo el argumento de “escuchar” a los ciudadanos, pues esto también les beneficia en promocionar su imagen.

Tanto políticos de Morena como de la oposición van de estado en estado para reunirse con los ciudadanos, militantes o simpatizantes de sus partidos, a quienes les anuncian sus intenciones presidenciales.

Desde Morena se encuentra el senador Ricardo Monreal. El pasado fin de semana anunció que visitará los estados del país para dar a conocer su “Proyecto de Reconciliación Nacional”.

“Quiero visitar sábado y domingo los estados del país para platicar sobre el Proyecto de Reconciliación que planteó; un plan ambicioso, pero creíbles. Sí se puede llegar al mismo sitio con acuerdos y consensos, con decisiones que a todos nos convengan en las que estemos unidos en los fundamental, aunque tengamos diferencias”, dijo el aspirante a la candidatura presidencial.

Este fin de semana decidí quedarme en la Ciudad de México, para visitar Xochimilco, que está amenazado por la mancha urbana. Debemos mantener la belleza natural y cuidar el medio ambiente. pic.twitter.com/WhfFsYhNIj — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2023

También está la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien realiza “conferencias” o “conversatorios” en las entidades. Al principio se realizaban de forma presencial y ahora se hacen virtuales; ello después del choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza en enero. Ese día, la mandataria capitalina se encontraba en Michoacán cuando ocurrió el incidente y tuvo que regresar a la Ciudad en un helicóptero del gobierno de esa entidad.

La mandataria local ha realizado conferencias en Baja California, Baja California, Durango, Sonora, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, donde ha hablado sobre las políticas que impulsa como gobernante de la capital del país, así como las acciones que necesitan los estados para “transformarse”.

También está el priista Alejandro Murat, quien la semana pasada comentó que está recorriendo el país con su movimiento “Piensa en México”. Ya ha ido a Quintana Roo y Chihuahua para reunirse con distintos sectores de la población, como con empresarios, integrantes de la sociedad civil

“Yo soy exgobernador de Oaxaca, priista, y mi interés es por supuesto competir por mi partido por la Presidencia y bajo los acuerdos que se llevan a cabo y por eso estamos hoy aquí en Quintana Roo, en Cancún, para hablar con diversos sectores de la población”, dijo el priista en su visita a Cancún, Quintan Roo.

En Cancún, Quintana Roo, me reuní con la sociedad civil para conversar y dialogar las oportunidades dentro de nuestro país; muchas gracias a todos por abrir la conversación.#piensAMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/06sHAYzIwl — Alejandro Murat (@alejandromurat) March 9, 2023

Otro exgobernador que también “recorre el país” es el perredista Silvano Aureoles. En octubre, el exmandatario anunció que realizaría una gira por los 31 estados y la Ciudad de México para “escuchar” a los ciudadanos y a partir de ello diseñar una propuesta hacia la candidatura presidencial.

Bajo el eslogan “Por amor a México”, el político ha estado en Tabasco, Puebla, Michoacán, Guerrero, en donde se ha reunido con simpatizantes y militantes el PRD; mientras, 32 personas a quienes nombró como coordinadores fueron enviados a todos los estados para sumar todas las voces de la sociedad civil y liderazgos políticos.

¡Nadie nos va a detener!



Esta mañana, tomamos protesta a los integrantes de la coordinación #PorAmorAMéxico de la CDMX. Vamos a recorrer todo el país para instalar coordinaciones estatales, con mujeres y hombres que aman a México y que saben que es momento de rescatarlo. ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/B95WSUfwZr — Silvano Aureoles (@Silvano_A) January 25, 2023

Otro que también ya dijo que recorrerá el país es Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, quien anunció ayer lunes que buscará la candidatura presidencial por parte de la oposición y adelantó que visitará todo el país para escuchar las propuestas de la población.

Pero ¿la ley permite que hagan estas acciones?

Forbes México consultó a expertos en el tema y señalaron que hacer recorridos en el país no está impedido en las leyes electorales mientras los políticos no llamen a votar por ellos, pues eso sería considerado como acto anticipado de campaña.

En entrevista, Juan José Tena, profesor e investigador de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, explicó que las reformas electorales recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación le dio mayores libertades a los políticos para recorrer el país, sean o no funcionarios al replantear la definición de actos anticipados de campaña.

“Ahora se define como actos anticipados de campaña solo y exclusivamente si se hace el llamado al voto de manera expresa. Si no pido que voten por mí o que no voten por algo de manera expresa no se considera actos anticipados de precampaña, y estos actos que se podrán considerar como tal los que se den a partir del inicio del proceso electoral”, explicó.

El politólogo Javier Martínez Reyes señaló que en algunos eventos en los que han participado los aspirantes a la candidatura presidencial sí han habido llamados al voto, lo que viola la equidad en la contienda, que empezará en noviembre tras la reforma electoral de Morena.

“Recorrer el país per se, pues no está prohibido; tener reuniones partidistas, tampoco, pero si hacemos un análisis más detallado, más individualizado, lo que vamos a encontrar es que en algunos de estos eventos sí hay llamados expresos al voto. De hecho han habido asuntos donde las autoridades electorales han concluido que en esos eventos se ha violado el principio de equidad en la contienda”, dijo.

