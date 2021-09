Recuperación económica en México llegará por comercio exterior: BBVA

EFE.- La recuperación económica de México llegará a través de la industria y gracias a un mayor comercio exterior que se apoyará de la manufactura, el comercio mayorista y los transportes, pronosticó este martes BBVA Bancomer.

“Se confirma que la recuperación económica llegará vía industrial por mayor comercio exterior. El PIB de la manufactura, comercio mayorista y transportes crecen a ritmos anuales de 15.2%, 13.8% y 13.4%, respectivamente“, indicó el informe “Situación Regional Sectorial”, correspondiente al segundo semestre de 2021.

De acuerdo con el estudio, otros sectores presentarán altas tasas de crecimiento al cierre de 2021, como es el caso de alojamiento y de esparcimiento.

No obstante, aclaró que ello no significa una plena recuperación “pues no será suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia”.

Además, según la institución, al cierre de 2021, algunos sectores seguirán sin crecer como es el caso de los servicios corporativos y financieros.

“Este último solo se dinamizará conforme el consumo privado y la inversión mejoren en el conjunto de la economía”, apuntó.

Respecto a la industria automotriz, el informe precisó que el crecimiento se acelera a la mitad del año gracias a la producción de autos y camiones, así como la fabricación de autopartes.

“En particular, sobresale el 3.9% de crecimiento del personal ocupado por la fabricación de autopartes a junio 2021, que históricamente aporta el 82% de los puestos de trabajos de esta industria”, precisó.

De acuerdo con el estudio, la industria de tecnología financiera o “fintech” en México muestra que de 2019 a 2020 aumentó en 12% el número de emprendimientos de este sector a nivel nacional.

Explicó que esta industria se vio fortalecida por el cambio en los patrones de consumo de los hogares mexicanos resultado de la contingencia, que promovió el comercio electrónico y el uso de medios de pago digitales.

Sobre el sector de alojamiento (turismo) apuntó que el crecimiento vendrá del mercado interno, y que todo dependerá de cómo evolucione el consumo de los hogares de ingresos altos.

Finalmente, el informe sugiere que el gasto en turismo cayó 80% en 2020 con respecto a 2018, lo que concuerda con el desplome en el PIB del sector alojamiento observado durante 2020.

“La profundidad de esta caída, así como el bajo dinamismo que ha presentado el consumo nacional en los últimos meses, permite prever que la recuperación del sector será lenta y podría llegar hasta 2024“, dijo.

Además de acumular más de 3.6 millones de contagios y 275,000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, la crisis de la covid-19 provocó en México una contracción de alrededor de 8.2% del producto interno bruto (PIB) en 2020.

El país está confiado en que la entrada en vigor en julio de 2020 del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bautizado como T-MEC, ayudará a captar inversiones, a impulsar el comercio y hará crecer la economía mexicana por encima del 6% este año.

