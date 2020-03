La economía mexicana debe mostrar mucha cautela ante el Coronavirus

El Coronavirus sigue extendiendo su presencia en el planeta. Esto, sin lugar a dudas, sigue presionando a las distintas economías en el mundo, que miran con pánico la llegada de tan temida epidemia. Y es que, aunque es algo que ya sabemos, la preparación y la vulnerabilidad de las distintas economías que conforman la economía mundial no muestran, como es sabido, una simetría global.

Para México, justamente, es una situación preocupante. El año 2019 cerraba con un crecimiento nulo para la economía mexicana. La recesión en la economía mexicana parecía un completo hecho, tras las previsiones que se arrojaban para el primer trimestre del año 2020. Unas previsiones que, en el dato de crecimiento anual, refleja una recuperación muy débil y limitada.

Estamos hablando que, pese a las previsiones que arroja el gobierno, el crecimiento para la economía mexicana, en el mejor de los casos, arroja un nivel cercano al 1%. Sin embargo, el gobierno por otro lado, preveía crecimientos del 2%. Una previsión desmesurada para el entorno al que se enfrenta la economía mexicana.

Mentir sobre los crecimientos es una tarea bastante estúpida, ya que, como vimos el año pasado, no sirve de nada ante los crecimientos consolidados. Ya el año pasado, el mismo equipo de AMLO preveía que la economía azteca iba a crecer a ritmos del 2%. Sin embargo, finalmente acabó creciendo a un ritmo del 0.2%. Como vemos, unas previsiones que distaban mucho de los datos que, finalmente, presentaba la economía mexicana al cierre de año.

Previsiones que se repiten nuevamente para este año, pero que, desde distintos organismos, ya han sido tumbadas en los análisis externos. Y es que, el crecimiento finalmente estará más cercano al 0.9% o el 1%, que al 2% previsto por AMLO y su equipo. Nuevamente, un presidente que aboga por unas previsiones que, en la cabeza de los distintos analistas, solo reflejan una irresponsabilidad y una burda mentira, la cual no sirve para nada más que mentir a los ciudadanos durante unos meses.

Pero aquí no acaba todo para la economía mexicana

Comenzábamos el artículo hablando sobre la extensión del Coronavirus. Y aquí es donde comienza a suscitar la preocupación para la economía mexicana. La economía mexicana, en estos momentos, se encuentra en un momento muy delicado. La vulnerabilidad que posee dicha economía podría condicionar el crecimiento, de forma muy sujeta, a la evolución del Coronavirus y la posible extensión del mismo en el país.

AMLO ha anunciado que el país posee unos riesgos, pero sigue afirmando y confiando todo a la capacidad de la economía mexicana para solventar los posibles shocks. Ahora bien, con economías desarrolladas como las europeas en situaciones de gran dificultad, sigue sin ser comprensible que un presidente de una economía emergente como México, confíe toda la actuación para contener el Coronavirus a una economía que, el mismo, considera “sana”.

Es imposible comprender, pues el Coronavirus no es una amenaza cualquiera, sino que podría ser el detonante que hiciese a México entrar en una dura recesión económica. Razón por la que debería dejarse de optar por el falso optimismo y la autocomplacencia, y, en su lugar, adoptar medidas paliativas en un escenario en el que, a diferencia de las economías asiáticas y europeas, aún se posee un margen para adoptar decisiones preventivas.

Esta es la única y la mejor garantía para que México no sufra problemas ante una posible extensión del Coronavirus en el país. De no contenerlo, el Coronavirus es una epidemia a que, perfectamente, puede sucumbir la economía mexicana en el caos económico. Como decía anteriormente, es imposible pensar que países como Estados Unidos o Alemania estén combatiendo tal desastre, mientras que México -un país con menos desarrollo que estas potencias- se considera capaz de sobrepasar el virus con “el estado de su economía”.

Una autocomplacencia injustificada que impide al Presidente ver una realidad más que evidente. Una realidad que sí ven otros organismos como es el caso de la agencia de rating Moody’s. Agencia que ya ha anunciado una nueva rebaja en los crecimientos para la economía mexicana en 2020, ante lo posibilidad de llegada del Coronavirus. De acuerdo con la agencia de rating, unos crecimientos que se situarán en el 0,9%. Rebajando un 0,1% el crecimiento, a día de hoy.

La debilidad macroeconómica que presenta el país es un claro riesgo. No solo las finanzas no son tan sanas como dice el presidente. El marco institucional es muy débil y la capacidad del país para corregir fallos en su economía es muy limitada. Por otro lado, la sanidad en México no se caracteriza por ser una sanidad mejor preparada que la de otros países como, por ejemplo, Italia. Sin embargo, en Italia, el Coronavirus está causando verdaderos colapsos, algo que, para el gobierno en México no resulta muy preocupante.

Por último, el estrechísimo margen con el que cuenta la economía mexicana en materia de política fiscal y monetaria también le impide caer en una autocomplacencia. Europa se encuentra en un escenario en el que ese estrecho margen está causando un verdadero quebradero de cabeza para los mandatarios del Banco Central Europeo, aunque para el gobierno, ese estrecho margen parece que solo es un proceso burocrático. Grandes riesgos que, pese a las declaraciones, podrían amplificar el efecto del virus en el país.

Es hora de dejar las excusas de lado y trabajar, pues en lo perdido no existen segundas oportunidades.

