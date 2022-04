El triunfo de Macron: un alivio para la Unión Europea

La ultraderecha no logró ganar las recientes elecciones en Francia, celebradas el pasado 24 de abril. Al menos no por ahora: Marine Le Pen ha conseguido el mejor resultado histórico para la ultraderecha francesa en estos comicios. Hija de Jean Marie Le Pen, la candidata aceptó su derrota luego de las primeras proyecciones de votación. Y lo hizo con un mensaje de optimismo dirigido hacia los votantes de las provincias y de aquella Francia “olvidada” de la que ha pretendido, y lo ha logrado en buena parte, erigirse como representante. Los más de 13 millones de votos a favor del proyecto Le Pen lo confirman.

La victoria de Macron de 2022 no es la de 2017, cuando logró imponerse con un 66% frente al 34% de votos para Le Pen. El enfant terrible ya no es la cara nueva de la política y a lo largo de cinco años ha sufrido el inevitable desgaste en el poder. Hasta hace poco incluso se pensaba sobre la posibilidad una segunda vuelta entre extremos, la ultraderecha de Le Pen contra una opción de izquierda de Jean-Luc Mélenchon. En medio de los extremos, Macron logró convencer, nuevamente, al voto antiLepen, esta vez al verse beneficiado por los votantes de Mélenchon, quienes se habrían abstenido de votar o bien, habrían votado para dejar fuera del Elíseo a Le Pen. El llamado del líder de izquierda a sus seguidores, de no dar ni un voto a Le Pen será recordado como un factor que explique los resultados de la segunda vuelta de 2022: una votación a favor de Macron 16 puntos porcentuales por encima de su rival de ultraderecha.

¿Presidente de jure de la república francesa y presidente de facto de la Unión Europea? Desde enero y hasta junio de 2022, Francia preside el Consejo de la Unión Europea. Ante la salida de Angela Merkel, Macron ha intentado retomar el liderazgo de la Unión Europea por lo que su lograda reelección como presidente de Francia tiene un doble cariz. Los retos que tiene el mandatario se leen no solo en clave doméstica sino de manera igualmente importante, para el proyecto de fortalecer a la Unión Europea. Hoy los líderes de Europa y de otras partes del mundo pueden estar tranquilos de que un aliado de la integración europea continuará en el poder.

El ungido líder del proyecto de la Unión Europea tiene ante si el reto de la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania, que ha obligado a los mandatarios a replantearse la soberanía alimentaria y energética como conceptos más vigentes que nunca.

Internamente, el presidente galo tiene un escenario igualmente complicado. El mensaje de triunfo de Emmanuel Macron se enmarca en una realidad de un país polarizado. En su mensaje fue directo al reconocer que su triunfo fue posible no solamente a sus seguidores sino a quienes votaron por él para evitar que la extrema derecha llegara al poder. Un mensaje necesario de reconciliación en una Francia socialmente dividida.

El cambio climático y la transición energética serán otras de las agendas en las que Macron ha prometido concentrarse en los siguientes años. “Hacer de Francia una gran nación ecológica es nuestro proyecto” expresó la noche de su triunfo a través de twitter.

Lejos se ve que la dinastía Le Pen haya llegado a su techo electoral. La ultraderecha francesa ha logrado camuflajearse de moderación y de apelar de manera eficaz a los embates de la globalización. Las elecciones legislativas por realizarse en junio próximo serán una nueva ronda para medir fuerzas de cara a los próximos cinco años del proyecto Macron.

