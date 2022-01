Estrategias de negocio ante un panorama de alta inflación

Sin duda alguna, los últimos meses han estado marcados por una acelerada inflación que no veíamos desde hace veinte años en México. De hecho, la inflación para el 2021 marca récord como la segunda más alta en este siglo, solo detrás de la que vivimos en el año 2000. Este panorama económico debe permear en las estrategias de negocio de corto plazo para la grandes, medianas y pequeñas empresas en nuestro país. En esta entrega expongo lo que podemos esperar en cuanto a variación de precios concierne para este 2022, así como algunas estrategias de negocio a seguir para salir bien librados ante un panorama de alta inflación.

En cuanto al contexto de alta inflación refiere, cabe señalar que México no es el único país sufriendo el alza en los precios de bienes y servicios. Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, también se encuentra ante un panorama inflacionario no visto desde junio de 1982, con una inflación de alrededor del 7%. Dicho nivel es muy similar que al de México. Peor aún, la inflación al productor en Estados Unidos se encuentra cerca del 10%, lo que obligará a la Federal Reserve (el banco central de los Estados Unidos) a tomar una política monetaria más restrictiva a lo largo del año. Lo mismo sucederá en México, donde podemos esperar varias alzas en las tasas de interés con el fin de controlar los precios. No obstante, aunque la política monetaria se torne más restrictiva, los cuellos de botella en las cadenas de suministros — originadas por la nueva variante de COVID-19 (Omicron) —, así como las variaciones en el mercado laboral, causarán que los precios sigan presionados. En suma, la inflación continuará muy alta en los primeros meses de este 2022. Ante este contexto, considere las siguientes tres estrategias de negocio durante el corto plazo:

Primero, busque recortar sus costos, en especial los que no sean estratégicos. Para lograr esto, es importante localizar cada uno de los costos operativos de su empresa, y como estos han variado en los últimos meses. En esta primera línea es muy importante diferenciar entre costos estratégicos y no estratégicos. Una vez diferenciados los costos, elimine cualquier costo que no sea estratégico, empezando por los que más han subido en los últimos meses por la propia inflación. El visualizar los costos de esta manera, nos ayuda a entender que procesos podemos optimizar.

Segundo, automatice todo lo que sea posible. La pandemia aceleró de manera exponencial la adopción de tecnologías de la información, así como de inteligencia artificial y comercio electrónico. Localice qué actividades manuales pueden ser automatizadas y transfiera esos puestos de trabajos a funciones más estratégicas como ventas, análisis de datos o dirección. A medida que los salarios suben por la propia inflación, y los mercados laborales se ven presionados, es importante incrementar la productividad de la gente que retengamos en nuestra empresa.

Por último, intente trasladar a sus clientes la mayor parte de los ahorros logrados por los recortes de costos no estratégicos y las alzas en productividad laboral. En un panorama inflacionario, la baja de precios o la estabilización de estos, es muy apreciado por el consumidor. Si su empresa es capaz de reducir precios al cliente final, tendrá una ventaja comparativa muy deseada en tiempos de inflación. Dicha ventaja se extiende toda vez que sus competidores no sean lo suficientemente ágiles para reducir costos no estratégicos o incrementar la productividad en escenarios de inflación. Si sucede lo contrario y sus competidores también optimizan sus costos, usted ya estará en una posición que le permita por lo menos mantener su mercado. Le deseo mucho éxito en este 2022, el cual seguramente estará repleto de inflación.

Contacto:

Dr. Jose Roberto Balmori, Director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.*

Twitter: @jrbalmori

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.