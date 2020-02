Redes sociales modifican relaciones de pareja; sustituyen interacción cara a cara

Notimex.- Las redes sociales han modificado las relaciones interpersonales, principalmente las de pareja, al sustituir la interacción cara a cara por espacios virtuales, afirmó la especialista en psicoanálisis, Doris Soberanis.

En un comunicado, la también académica de la Universidad del Valle de México (UVM), explicó que esta forma de encontrar el amor detrás de una computadora facilita la interacción mediante el ocultamiento o máscara de la personalidad.

Esto debido a que el ambiente virtual se percibe más manejable y menos hostil que la interacción cara a cara, lo que permite a las personas mantenerse en sus espacios individuales. Además, ayuda a exteriorizar y mediar algunos impulsos, ansiedades y emociones que se experimentan en una relación de pareja.

“Las redes sociales y la tecnología han permitido el despliegue de las fantasías, deseos y anhelos que cada individuo busca en una pareja, disponiendo así de un espacio alternativo para conocerse sin la presión social”, dijo.

Agregó que otro efecto del amor a través de las redes sociales es que puede mantenerse una no vinculación para poder desconectarse con facilidad. “El desconectarse y el no compromiso facilitan la ruptura a voluntad, aunque no evitan el riesgo, sino que caen en la angustia producto de la ambivalencia de la modernidad líquida”.

Finalmente, explicó que la pareja humana no ha funcionado siempre de la misma forma, sino que va cambiando a través del tiempo en relación con las transformaciones sociales y culturales. Aunque, aclaró, hay parejas que responden a modelos o patrones tradicionales.

Te recomendamos: Internet y redes sociales incrementaron 18% la depresión en el mundo