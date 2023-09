Reducción de vuelos en AICM quita competitividad a la CDMX, alerta Larry Rubin

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, afirmó que la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es buena idea porque le quita competitividad a la capital.

“La Ciudad de México es uno de los polos principales de inversión y reducir el número de slots no es buena idea”, dijo durante la inauguración de la Segunda Convención Binacional de la American Society of Mexico.

“Queremos y creemos que gracias a todo el trabajo que estamos haciendo y está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, podremos resolver un tema tan importante como la reducción de slots”, afirmó.

A partir del 31 de octubre de 2023, se reducirán de 61 a 52 las operaciones por hora de las aerolíneas en los horarios saturados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la temporada de invierno, de 61 a 52 operaciones por hora en los horarios saturados (de las 07:00 a las 22:59 horas), con el argumento de mejorar la calidad de servicios a los usuarios.

El AICM y aerolíneas acordaron disminuir de manera provisional operaciones en temporada de invierno (a partir del 31 de octubre)”, informó entonces la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La sorpresiva medida (en virtud de que a finales de junio la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, inició un nuevo estudio de capacidad aeroportuaria, a petición del AICM, y que terminará en noviembre) será puesta a consideración de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para su sanción y aprobación final, y una vez aceptada se les comunicará a los operadores y organismos de este aeropuerto.

En su comunicación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dijo que la decisión de reducir operaciones ocurrió durante la segunda sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM, que encabeza el Vicealmirante Retirado Carlos Velázquez Tiscareño, en su calidad de presidente, y en el que participaron la mayoría de las aerolíneas de esta terminal.

“Reducir los slots le quita competitividad a la Ciudad de México y por ende le quita competitividad a la economía mexicana”, declaró Larry Rubín.

Agregó que buscando que todos los jugadores principales en la aviación, se sienten como lo hacen a nivel mundial, y lleguen a una solución más adecuada.

Rubin espera que México sea un socio eficiente en el TMEC tras disputas

De igual forma, las controversias existentes en el TMEC sobre el maíz transgénico y la energía son obstáculos innecesarios que lamentablemente el gobierno de México perderá y harán perder tiempo y dinero a todos, añadió Larry Rubin.

“México ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para ser un socio eficiente

Existen preocupaciones que deben ser abordadas para consolidar está posición y atraer más inversión extranjera a México”, añadió.

Una de las principales inquietudes a las que nos enfrentamos es la garantía de energía eléctrica suficiente para las empresas, expresó el presidente de Amsoc.

“Las fuentes limpias reducen la huella de carbono y contribuyen al bienestar del planeta , sino que también son una demanda creciente de los consejos directivos de las empresas internacionales comprometidas con las sostenidos”, concluyó.

