Relación comercial entre México y Texas genera un millón de empleos

Glenn Hamer, presidente de The Texas Association of Business, afirmó que la relación comercial entre México y la economía texana genera más de un millón de plazas de trabajo formales, así como impulsa un mejor clima de negocios.

“Más de un millón de texanos cuentan con empleos formales y establecidos gracias a esta excelente relación comercial, contribuyendo al florecimiento de nuestra economía”, añadió el empresario texano.

“Es importante reconocer que México es, por mucho, el socio comercial más grande de nuestro estado”, declaró el director general The Texas Association of Business, quien suscribió un Memorándum de Entendimiento con The American Society of Mexico.

Texas es el primer estado en captación de inversión extranjera directa, y el exportador global número uno en Estados Unidos.

México se ubica como el primer país destino de exportaciones texanas, con 89 mil millones de dólares registrados en 2020, (aproximadamente 32 por ciento del volumen total), según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Adicionalmente, México provee el 36 por ciento del volumen total de las importaciones totales que realiza Texas, por encima de China, Japón y Canadá, también de acuerdo a cifras de la misma fuente.

El Memorándum de Entendimiento tiene como objetivo principal sentar las bases y sumar fortalezas para apoyar a empresas de los sectores públicos y privados, que persiguen incrementar sus negocios en ambos lados de la frontera común.

El Acuerdo fue firmado por Glenn Hamer, presidente y director general de The Texas Association of Business, y Larry D. Rubin, presidente de The American Society of Mexico

Rolando Pablos, presidente del Comité Internacional de Comercio de The Texas Association of Business, y Guillermo Schiefer, director del International Leaders Council, de The American Society of Mexico, actuaron como testigos de honor en la ceremonia de firma del Memorándum de Entendimiento.

Ambas organizaciones se comprometieron a trabajar a fin de impulsar condiciones óptimas en el marco de políticas económicas internacionales, el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de un ambiente propicio para la inversión entre México y Texas.

El Acuerdo prevé que las organizaciones promuevan la implementación de mejores prácticas para el desarrollo del capital humano e incentiven el diálogo entre la comunidad empresarial binacional, a través de la realización de eventos conjuntos y la organización de foros de discusión.

“The Texas Association of Business cuenta con el conocimiento y la experiencia idóneas para apoyar a empresas de nuestros sectores público y privado que desean ampliar sus negocios con la nación mexicana”, señaló Glenn Hamer.

The Texas Association of Business es la Cámara de Comercio de Texas, que representa a empresas de diversos segmentos de la industria, y busca impulsar el mejor clima de negocios a nivel mundial, así como detonar el poder del libre emprendimiento y proporcionar soluciones a los desafíos que enfrentan compañías y organizaciones establecidas en esa entidad.

Larry Rubin, presidente de The American Society of México, destacó la trascendencia de este convenio, por el cual cientos de empresas de origen mexicano invierten en Texas.

“Nuestras profundas raíces culturales, aunados a la privilegiada situación geográfica del estado de Texas, hacen de esta importante relación con Texas Association of Business una oportunidad por demás valiosa para expandir este mercado transfronterizo”, expresó el empresario estadounidense, quien radica en México.

“Casi el 30 por ciento de la población de Texas habla español, influenciando a organizaciones y empresas que procuran fórmulas exitosas para su operación y desempeño en ambos destinos”, apuntó Larry Rubin.

The American Society of Mexico se presenta como una organización sin fines de lucro ni filiación partidista, establecida en México desde 1942, con el propósito de representar los intereses de los más de dos millones de personas de origen estadounidense que residen en México, así como de centenares de corporaciones, empresas y asociaciones filantrópicas también originarias de los Estados Unidos que operan en la República Mexicana.