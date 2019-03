Renault quiere reanudar diálogos de fusión con Nissan: Financial Times

Reuters.- La automotriz francesa Renault SA tiene la intención de reanudar las conversaciones de fusión con la japonesa Nissan Motor Co Ltd dentro de 12 meses, luego de lo cual hará una oferta para comprar a Fiat Chrysler Automobiles NV, informó este miércoles el diario Financial Times.

Los planes marcan un regreso a las estrategias apoyadas por el exjefe de Nissan Carlos Ghosn, quien sostuvo conversaciones sobre la fusión de Renault con Fiat Chrysler hace dos o tres años, de acuerdo al reporte, que citó a fuentes familiarizadas con el tema. El medio destacó que el gobierno francés se ha opuesto a la iniciativa.

A fines del año pasado, Ghosn fue destituido como presidente de Nissan y fue arrestado en Tokio por supuestas irregularidades financieras relacionadas con sus remuneraciones. Ghosn ha dicho que los cargos que enfrenta son “infundados”.

La reciente formación de un nuevo directorio en la alianza con Nissan -el cual es liderado por el presidente de Renault, Jean-Dominique Senard- ha aumentado la confianza en que ambas partes ahora pueden impulsar los planes de fusión, según el informe de FT.

Fiat Chrysler también está buscando asociarse o fusionarse y está manteniendo conversaciones con sus rivales para sellar un acuerdo, según el informe.

Se espera que Nissan y Renault también renueven sus directorios. La automotriz francesa reduciría el tamaño de su junta directiva y la empresa japonesa sumaría directores externos, según el informe.

Nissan, Fiat Chrysler y Renault declinaron hacer comentarios sobre el informe de Financial Times.

