Republicanos arremeten contra Trump por su amenaza de no proteger a los miembros de la OTAN

Algunos de los correligionarios republicanos del expresidente Donald Trump arremetieron el domingo contra él por decir que no querría proteger a los miembros de la OTAN de un futuro ataque de Rusia si las contribuciones de esos países a la alianza de defensa fueran, supuestamente, a la zaga.

“Por eso llevo mucho tiempo diciendo que no es apto para ser presidente de Estados Unidos”, dijo el excandidato presidencial republicano Chris Christie en una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC.

Durante un mitin el sábado en Carolina del Sur, Trump se quejó de lo que llamó pagos “morosos” por parte de algunos países de la OTAN y relató lo que, según él, fue una conversación pasada con el líder de “un gran país” sobre un ataque de Rusia a esos países.

“No, yo no les protegería. De hecho, les animaría (a Rusia) a hacer lo que quieran. Tienen que pagar”, dijo Trump, supuestamente, a ese líder.

Los comentarios provocaron reproches de la Casa Blanca, que los calificó de “espantosos y desquiciados”, así como de otros altos cargos occidentales.

El incumplimiento por parte de muchos de los 31 miembros de la OTAN de un objetivo de gasto en defensa de al menos el 2% del producto interior bruto ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión con Estados Unidos, cuyas fuerzas armadas forman el núcleo del poder militar de la alianza. Las estimaciones de la OTAN muestran que solo 11 miembros están gastando al nivel objetivo.

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que es la única contendiente que le queda a Trump para la candidatura presidencial republicana de 2024, dijo: “Lo último que queremos es ponernos del lado de Rusia”.

Entrevistada en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, añadió: “No nos pongamos del lado de alguien que ha ido e invadido un país y medio millón de personas han muerto o han resultado heridas por culpa de (el presidente ruso, Vladímir) Putin” en su guerra contra Ucrania.

El senador republicano Lindsey Graham, un estrecho aliado de Trump, dijo a Reuters en una breve entrevista de pasillo que no estaba de acuerdo “con la forma en que (Trump) lo dijo”, en referencia a los comentarios sobre la OTAN. Graham añadió: “Rusia no invadió a nadie cuando él era presidente y si vuelve a serlo no lo harán”.

El medio estadounidense Politico informó que el senador republicano Thom Tillis culpó a los asesores de Trump por no explicar al expresidente que Estados Unidos, como miembro de la OTAN, se compromete a defender a cualquier miembro de la alianza que sea atacado.

En un día en el que el Senado celebraba un inusual fin de semana de debates sobre la petición del presidente Joe Biden para enviar ayuda de emergencia a Ucrania para repeler un ataque ruso de casi dos años y a Israel en su guerra contra Hamás en Gaza, algunos republicanos defendieron a Trump.

“Prácticamente todos los presidentes estadounidenses en algún momento, de alguna manera, se han quejado de que otros países de la OTAN no hacen lo suficiente. Trump es solo el primero en expresarlo en estos términos. Pero tengo cero preocupación, porque ha sido presidente antes”, dijo el senador Marco Rubio en una entrevista con CNN.

