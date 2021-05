Ricardo Bours deja su candidatura de MC, y se une al priista Ernesto Gándara

Ricardo Bours, aspirante a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano, anunció que se suma al proyecto del priista Ernesto Gándara Camou, ya que el poder, dijo, no puede quedar en manos de intereses ajenos a los sonorenses.

“Para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou, aclaro que no es una declinación”, dijo el empresario.

El acuerdo alcanzado entre el ex presidente Municipal de Cajeme es de unidad con el candidato del PRI, PAN y PRD para recuperar la seguridad en Sonora.

“Que nuestras propuestas se complemente, no se enfrenten. Unimos nuestra visión para caminar en el mismo sentido. Demos curso a un gran acuerdo entre todas las regiones, entre todos los sectores, entre todas y todos los sonorenses para vivir sin miedo, para vivir en la seguridad y la prosperidad”, comentó el actuario.

Con el acuerdo sumamos y no restamos ni dividimos, expresó el candidato de Movimiento Ciudadano, quien en una entrevista con Forbes México, dijo que PRI y el PAN ya no existen y con su fusión perdieron la identidad ambos partidos.

“Se suman los proyectos y propuestas de los dos candidatos sonorenses para tener lo mejor de las dos, así como sumados nuestra experiencia para asegurar un mejor porvenir para nuestro Estado”, expresó Bours Castelo.

El político sonorense hizo un llamado a todos los ciudadanos a sumar su adhesión en favor del candidato Ernesto Gándara Camou para que el 6 de junio abandere un proyecto que sume a la pluralidad de Sonora.

“El momento de hacerlo es ahora y el llamado a la unidad es ahora, porque Sonora no puede quedar en manos de intereses ajenos a las y los sonorenses. Este acuerdo de unidad tampoco es un cheque en blanco”, comentó.

El candidato de Movimiento Ciudadano manifestó que el acuerdo de unidad es por Sonora y Cajeme, ya que siempre he estado dispuesto a darlo todo, así como es por sus hijos y familia.

“Me molesta muchísimo lo que está sucediendo con Sonora, como le dije mucha veces se está borrando el escudo de sus pilares productivos”, expresó Ricardo Bours.

Al empresario le molesta que se está borrando el futuro y el bienestar de las familias de Sonora, bajo la amenaza de la descomposición estructural de México.

“Por eso decidí ser candidato a gobernador y aceptar la generosa invitación que me hizo Movimiento Ciudadano para encabezar junto con toda la fórmula, este esfuerzo para cambiar el miedo por coraje y dar mejor rumbo a Sonora”, agregó Ricardo Bours.

Añadió que todos quieren vivir en paz, así como salir a la calle con tranquilidad y regresar a casas sin ningún problema.

“Abel Murrieta lo decía con claridad: No es posible que te digan que estabas en el lugar equivocado y en el momento equivocado, cuando quienes no deberían estar ahí son los criminales, y ya ven, su asesinato me estremeció, estremeció a Sonora y a México entero”, acotó Ricardo Bours.

