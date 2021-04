El PRI y el PAN ya no existen: Ricardo Robinson Bours Castelo

Ricardo Robinson Bours Castelo, candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano, asegura que el PRI y el PAN ya no existen y con su fusión perdieron la identidad ambos partidos.

El PRI y el PAN no tienen ninguna referencia ni relevancia política, ya que están jugando a defender sus intereses particulares ni siquiera son de partido ni de ideología, declara el hijo de Javier Robinson Bours Almada, uno de los fundadores de Bachoco, el mayor productor de huevo en México.

“La advertencia del presidente Lopez Obrador del PRIAN famoso se hizo realidad, así como se cumplieron los deseos del presidente y pareciera que la alianza fue a propósito y para darle gusto al presidente”, dice el contador público por el ITESM, quien dice contar con la mejor hoja de vida para gobernar Sonora.

“Como empresario sé de finanzas, sé leer un balance y entiendo los ingresos, cuando fui alcalde de Cajeme dupliqué los ingresos del municipio sin aumentar los impuestos”, afirma a Forbes México.

El empresario explica que durante su gobierno al frente de Cajeme, uno de los municipios agrícolas e industriales más importantes de Sonora, facilitó la recaudación y recibió el gasto de inversión en 8% y terminó en 31%.

“Le di la vuelta totalmente a las finanzas del municipio y se puede hacer también con el estado de Sonora”, expresa. “Hay que utilizar la imaginación, ya me ha tocado hacer obras en Sonora, sin recursos me tocó conseguir la concesión de un punto carretero que no existía y es la carretera de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Puerto Libertad, así como licite la concesión y que nos dieran como contraprestación adelantada 342 millones de pesos”.

“A mí me tocó hacer la reestructuración bancaria de la deuda más grande del país, que era la de Coahuila por 33 mil 500 millones de pesos y la hicimos con mucho éxito y de una manera muy económica”, cuenta el candidato de Movimiento Ciudadano.

Después de haber recibido los peores indicadores financieros en Coahuila por el famoso moreirazo se logró la reestructura financiera. “En esa ocasión invité al Banco Interamericano de Desarrollo para que fuera observador del proceso, porque primero no me interesaba manchar mi nombre y como nunca ha estado manchado en el servicio público”, expone Ricardo Robinson Bours Castelo.

El empresario explica que la idea fue darle garantías a las instituciones bancarias de que se haría un proceso transparente y competitivo en un estado altamente endeudado, donde se vieran beneficiados los coahuilenses y también los bancos tuvieran las garantías del proceso de competencia que se había hecho”.

El asesor fiscal, con estudios de especialidad en material fiscal por el ITAM, comenta que los militantes del PRI, del PAN y los que no alcanzaron posiciones se sienten olvidados y ofendidos por la alianza.

Los militantes tradicionalistas del PRI y PAN, que eran por ideología, están totalmente desplazados de los cuadros políticos, agrega el ex presidente Municipal de Cajeme.

En el nuevo Morena no existe ideología y no me ha tocado oír, que ningún militante de Morena describe una declaración de principio, sino que hablan de una manera desfachatada de una 4T que no sabemos si se va dar o no se va dar, comenta el candidato de Movimiento Ciudadano.

La 4T habla de honestidad , transparencia y no corrupción, pero en Sonora no lo han demostrado, agrega Bours Castelo.

Añade que los gobiernos más criticados son los municipales de la 4T, que tienen el control de las principales ciudades de Sonora, donde ha sido señalados por actos de corrupción, sometidos a juicio político algunos alcaldes que no han prosperado.

¿El beisbol se utiliza en este instante por el presidente de la República para gobernar varias regiones de Sonora?

El beisbol no. El presidente se comprometió y compró un estadio el estadio de Hermosillo y el Tomas Oroz Gaytán de Ciudad Obregón también había hecho el compromiso de adquirirlo para crear un instituto de béisbol. Políticamente no ha utilizado el beisbol, lo único que utilizó políticamente por su afición fue de cumplirle un gusto al alcalde de San Luis Río Colorado en la frontera norte de Sonora, donde le construyó un estadio de béisbol para que intente ampliar la liga Mexicana del Pacífico hacia aquellos lugares.

¿Por qué Sonora debe ser gobernado por un empresario de la familia Bours?

Soy un empresario que ha participado en política hace 20 años. Yo tuve un puesto de elección popular, como alcalde de Cajeme. Como empresario tengo conocimiento, porque mi especialidad son las finanzas públicas en lo que me he dedicado y en ese sentido la situación financiera en nuestro estado está atravesando por una situación muy lamentable.

El gobierno de Guillermo Padres Elias es el más corrupto y se llevó hasta los lápices. Sin embargo, ahora se van a llevar hasta los escritorios, porque la deuda del estado se ha duplicado y se ocupa conocimiento de las finanzas públicas.

¿Los apellidos qué tanto pesan a tu favor o en contra en las elecciones del 6 de julio de 2021?

Me siento muy comprometido con mi apellido, lo cargo con una gran responsabilidad y orgullo, y jamás sería un motivo de decepción o de vergüenza. Al contrario es un gran compromiso, mi familia ha sido exitosa en la política en una parte cuando han participado un servidor, Eduardo mi hermano y mi padre y en los negocios.

Un empresario exitoso tiene una gran identidad social, el empresario sabe si sus trabajadores están siendo mal atendidos en el Seguro Social, sabe si el servicio del transporte público es ineficiente porque llega tarde, sabe si necesitan pedirle al fondo de ahorro para pagar la luz eléctrica, que es altísima o cuando se vienen las inscripciones de las escuelas.

El funcionario público que nunca ha trabajado, pues no sabe de eso, sabe de las fallas del transporte público, porque le dicen los usuarios. El empresario lo sufre de primera mano, lo palma, lo siente y le cuesta igual que el Seguro Social. Hay una perfecta identificación y así hemos sido y así hemos sentido nosotros, en las empresas siempre el humor de los empleados y nos tratamos de adelantar y desde el gobierno se puede hacer llevar esos beneficios a toda la sociedad sonorense.

¿Utilizarás el ADN empresarial y finanzas públicas para impulsar a Sonora?

Sin lugar a dudas. El sentido empresarial para el manejo de los recursos con una transparencia mucho mayor, que mi pasión, y yo nunca he recibido una amonestación o una observación. Soy el primer ciudadano que compareció ante el Congreso del estado de Sonora voluntariamente, porque no pueden exigirte. Sin embargo acudí, comparecí y fui cuestionado sin tener una sola observación, entonces sí se pueden hacer las cosas bien y siempre con transparencia.

¿Por qué en México se discrimina el ser rico?

Por envidia. Envidia y no solamente de la falta de oportunidades que tienen muchos ciudadanos, porque hay un grupo de ricos o de millonarios que se han hecho al amparo de gobiernos. Hay empresarios que han hecho dinero bajo el amparo de protección de políticos y el otorgamiento de contratos y licitaciones arregladas. Hay muchos políticos que se meten como empresarios, que por lo regular fracasan, porque no saben manejarlo y tiene un exceso de dinero que no les costo. Lo lavan haciendo malas obras, consiguiendo contratos tratando de acrecentar su patrimonio. Tenemos que generar riqueza en México para la gente más humilde y generar riqueza no es únicamente tener una casa grande o un carro último modelo, sino que vayan al cine a comprarse el combo de palomitas y refresco.

¿ Y entonces esa mala fama la podemos atribuir a esos políticos que quieren ser empresario

Sí. Hay muchos porque le inyectan dinero hay una correlación entre político corrupto que está lavando dinero y quienes se dedican al crimen organizado de otro tipo de crimen. Cuando un empresario que tiene 30 años trabajando y empieza acumular un patrimonio, ve que un funcionario de nivel medio alto lo logra en tres o en seis años y dice: no caramba, pues que estoy haciendo acá.

¿Era más fácil dedicarte a tus negocios que a la política?

Sí, por supuesto que es mucho más fácil y más cómodo, pero creo que quienes buscamos mejorar el entorno estamos obligados a retribuir. No tendría caso que yo viva en una casa bonita, grande, segura, cómoda si para llegar a ella tengo que sortear elementos de dificultades con la gente que vive a mi alrededor. Yo no puedo disfrutar de los beneficios, cuando veo a gente sufriendo o gente viviendo por su colonias inseguras, donde tengo trabajadores que no saben si recibir el dinero de la nómina es un beneficio, un peligro y van estar al acecho.

Necesitamos mejorar las cosas para estar mejor todos, y si tenemos capacidad y conocimiento de cómo generar riqueza pues hay que multiplicarlo, porque pareciera ser que están diciendo lo que hay que hacer que hay que administrar la miseria en México y no, no se trata de sobrevivir se trata de vivir mejor.

¿Desde siempre has trabajado en las empresas de la familia Bours?

Desde que estaba en el segundo semestre de la carrera profesional de contador público empecé trabajando en las empresas del grupo, especialmente en una empresa de asesoría financiera, jurídica, fiscal y auditoría a las empresa. Después de ahí me fui a trabajar a la Ciudad de México y terminé en un despacho de asesoría fiscal, que no tenía nada que ver con las empresas del grupo para conocer un poco más y estudiar una especialidad y diplomado en el ITAM.

Trabajé en la Ciudad de México como asesor fiscal en un despacho que luego se dividió que en aquellos tiempos era lo más prestigioso Palacio Sulibarria y Asociados y de ahí me reintegre a los negocios del grupo siempre en la parte administrativa, administrativa, fiscal, financiera y auditoría de seguros toda la parte esa del corporativo de una división del grupo. Trabajé directamente en la operación de negocios del grupo en la parte automotriz, maquinaria agrícola, transporte y servicios de aviación del grupo. Ahí fui creciendo en esa área, después ya en la parte turística, desarrollos turísticos, me ha tocado llevar negocios acuícolas, de granjas de camarón, de laboratorio de larva, han sido varias ramas del servicio de alimentos.

¿Trabajaste directamente en Bachoco?

No, fíjate que en el grupo Bachoco desde antes que se colocara en bolsa no puede trabajar ningún familiar del Consejo. Nunca trabajé en Bachoco, he trabajado en otra rama del grupo que se llama Fomento Empresarial del Noroeste, que es una empresa totalmente privada.

