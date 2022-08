Rosa Icela, Adán Augusto, Mario Delgado y otros desaíran a Monreal  

Los secretarios de Seguridad, de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como el presidente de Morena desairaron” al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al cancelarle de último momento su participación en la plenaria del partido.

Minutos antes de iniciar esta reunión, el líder de los senadores de Morena comentó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, le marcó para avisarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había llamado, por lo que no podría asistir al encuentro.

Comentó que tampoco asistiría el titular de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja. También canceló su visita el presidente de Morena, Mario Delgado.

A ellos se agrega que ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comunicó ayer por escrito a la oficina del senador Ricardo Monreal que no asistirá a la plenaria.

Ricardo Monreal ha sido unos de los morenistas que ha estado en contra de que se elija al candidato presidencial de Morena por medio de encuestas.

Tras este desaire, los senadores se confrontaron entre los que reclamaban, que eran los cercanos a Ricardo Monreal, la ausencia de los secretarios, y aquellos que aludieron a que esto era por el comportamiento del coordinador de Morena.

El senador Armando Guadiana señaló que la ausencia de los secretarios es “falta de respeto” al Senado y dijo que no se puede permitir “pisotear la dignidad” de la Cámara alta.

El senador Félix Salgado comentó que hay distanciamiento entre Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió al legislador “recomponer” la relación con el mandatario federal.

“No se necesita ser politólogo para darnos cuenta que no hay una buena relación entre nuestro coordinador y el presidente de la República”, comentó.

Mientras, César Cravioto, quien es cercano a Claudia Sheinbaum, aludió a que los mensajes de Ricardo Monreal son contrarios al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo que quien se quede en la presidencia de la Mesa Directiva debe acércalos al mandatario federal.

“Yo sí creo que no es un asunto de desaire, pero es un mensaje político muy claro. Y debemos asumirlo todos como grupo parlamentario, porque si bien en términos legislativos han salido las cosas, en términos políticos, los mensajes no han sido necesariamente de respaldo al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el senador.

Preguntó si se quiere “desterrar” a López Obrador del Senado, pues dijo que no quiere asistir a otro informe de la presidencia del Senado donde no se mencione al mandatario federal o no se ponga ninguna foto del tabasqueño.

“Más que lamentarlo debemos hacer una reflexión de qué mensajes estamos mandando políticamente, porque somos un grupo parlamentario que supuestamente estamos para fortalecer el proyecto de Andrés Manuel y si los mensajes son contrarios, no esperemos que de allá para acá haya todas las consideraciones”, agregó.

