Rusia 2018 | Mentalidad de campeones para que el Tri haga historia

Queda poco menos de un mes para que dé inicio el Mundial, una cita a la que, a diferencia de las dos anteriores, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la selección mexicana consiguió su clasificación de manera holgada a falta de tres partidos.

Con algo más de dos años y medio al frente de la selección, Juan Carlos Osorio siempre ha estado en el ojo del huracán, las críticas hacia su gestión han sido constante, pero el entrenador colombiano cuenta con el total apoyo de los jugadores.

Uno de los síntomas de esa sinergia entre jugadores y cuerpo técnico es el cambio de mentalidad que Osorio, junto con su equipo, ha logrado hacer entre los jugadores. Muchas veces se dijo que ésta es de las mejores generaciones del futbol mexicano, pero que su mentalidad no les acompañaba.

En estos meses previos a la Copa del Mundo, todo jugador de la selección que ofrecía una entrevista ante la pregunta de si México puede ser campeona del mundo, la respuesta era siempre “sí”, creyendo en el talento del grupo.

Andrés Guardado, actual capitán de la selección, en una entrevista para Claro Sports dijo, “siento que es el momento, que tenemos el equipo, la generación y la mentalidad. Estamos convencidos que si pasamos del quinto partido nadie nos para”.

Como el actual jugador del Betis, muchos compañeros como Héctor Herrera o Héctor Moreno, confían en poder ser campeones de esta cita. Marios Kempes, campeón del mundo en 1978 y actual miembro del equipo de ESPN que acudirá a Rusia, declaró que “la mentalidad del campeón del mundo es creer que puede ser campeón del mundo”.

Dentro del equipo de Juan Carlos Osorio se encuentra Imanol Ibarrondo, coach mental y ex futbolista español, quien fue solicitado por el colombiano previo al partido en Columbus frente a Estados Unidos en el que México ganó y acabó con la mala racha en ese estadio.

Ibarrondo ha hecho una labor de charlar con cada uno de los futbolistas que han sido convocados por Osorio desde que se incorporó a su equipo de trabajando, inculcándoles que son mejores de lo que piensan y añadiéndoles la convicción de poder quienes el próximo 15 de julio levanten la copa del mundo.

Junto a Kempes, en la cobertura de ESPN en Rusia estarán dos ex futbolistas mexicanos que corrieron distinta suerte en 2002. Jared Borgetti logró convencer a Javier Aguirre para estar en Korea y Japón, donde anotó frente a Italia uno de los mejores goles recordados. Por su parte, Noriega se quedó a las puertas de la cita y no pudo acudir.

El ex delantero de Santos declaró que de puertas para adentro se está haciendo una labor importante con los jugadores, de la que el resultado es la inmensa confianza en que los futbolistas tienen en que este mundial será especial para ellos.

Por su parte, quien llegará a ser máximo goleador de Morelia siendo delantero afirmó, “el paso ya se dio para ser campeones, el cambio mental influye, pero la evolución de las fuerzas básicas también lo hace”.

Ambos ex futbolistas coinciden en que la labor que se ha venido haciendo en fuerzas básicas también ha ayudado a crear esa mentalidad para ser campeones del mundo, los niños ahora quieren salir a Europa y no se conforman con quedarse en México.

Esto no quiere decir que la selección ya es finalista, “ganar da tranquilidad”, eso permitirá ir ganando partidos para intentar llegar al último partido del mundial. “Si no se da el quinto partido no será un retroceso” dijo Noriega. Muchos campeones, como España y Francia, se han quedado fuera en fase de grupos en el Mundial siguiente tras levantar la copa.

Los exfutbolistas que estarán con la cadena americana en el Mundial, llamaron a los aficionados a creer porque el apoyo también es importante.

