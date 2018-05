El Mundial es la oportunidad de oro para el marketing deportivo

Cada cuatro años tiene lugar la Copa del Mundo o el Mundial, uno de los eventos deportivos más seguidos en el mundo, y uno que supone una oportunidad grande para que les marcas se anuncien y capten clientes.

Hablar del futbol es hacerlo de un deporte que mueve masas, ya sea para presenciarlo en el estadio o frente a la televisión. Los partidos de la selección mexicana de futbol suelen tener números de audiencia muy elevada que los vuelve un producto muy atractivo para las marcas.

Rodrigo Martin, Director General de Negocio de Grupo Ontwice, declaró en una plática con Forbes México, “En México somos conservadores en la estrategia y el Mundial es la oportunidad para ser arriesgados para crecer”.

Jorge Valdano, campeón del mundo en México 86 alguna vez declaró que el futbol es lo más importante entre las cosas menos importante. Esta reflexión la retomó Martín para animar a las marcas a voltear la vista hacia el mundial, advirtiendo que el marketing deportivo tiene la ventaja que el deportes es masivo y su target muy amplio, cualquier marca puede atacar muchos segmentos de la población por que no distingue de géneros.

Hoy las marcas cuentan con una ventaja, y es que en la actualidad existe una cantidad enorme de data que estas pueden usar para afinar sus campañas dependiendo a que target quieran enfocarse. Y para el director general de negocios de Onetwice es de suma importancia que las marcas entiendan la necesidad de usarlo.

Además, este mundial tendrá una presencia enorme en redes sociales, será el evento más comentado a través de éstas, superando los registros del pasado mundial de Brasil 2014. Se generará mucha información a través de la discusión que se armará en estos foros y ahí las marcas tienen que estar presentes para saber que piensa el usuario.

Un dato a tener en cuenta de las 32 selecciones que acudirán dentro de menos de dos meses a Rusia, México es el país que más usuarios tiene en redes sociales, superando a países con mayor masa poblacional, apuntó Rodrigo Martín.

Todas las redes sociales serán importantes en este evento, Twitter también y eso quedó demostrado el pasado mes de septiembre donde el sismo hizo que la red social de los 140 caracteres tomará protagonismo. Este se vuelve importante cuando hay un evento masivo y se sigue en tiempo real.

Por eso Rodrigo Martín considera muy importante que las marcas no se escondan, todas van a recibir comentarios negativos porque el mercado es muy grande y no se puede contentar a todos, por lo que estas no se pueden esconder al contrario deben contestar y escuchar a la usuarios.

Las marcas tienen que tener claro que al usuario le gusta tener un trato personalizado. Pero también Martín pidió al usuario expresarse para mostrar su disconformidad y ayudar a las marcas a mejorar.

Uno de los elementos claves para en esta coyuntura poder empatizar más fácil con el usuario es el uso de la pasión, el futbol es pasión y con ella el consumidor se suele identificar fácilmente con esos productos que apelan a la pasión.

Al pedirle una clasificación de los países que acuden a Rusia 2018 respecto al uso de data, este afirmó que Alemania ocupa la primera posición seguido de Inglaterra, se trata de dos mercados maduros y los cuales están haciendo las cosas bien. Después situó a Brasil por su papel de líder dentro de la región.

Mención especial para Suecia ya que los países nórdicos suelen hacer las cosas bien y sobre todo en estos dos últimos casos son en los que se tiene que fijar México que aún es un mercado que está por madurar.

Finalizó su entrevista Martín llamando a las marcas a invertir en este momento porque es una coyuntura importante a aprovechar.

