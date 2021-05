Samuel García favoreció a Morena en el Senado: Adrián de la Garza, candidato del PRI a NL

Tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las “Tarjetas Regias” que quiere implementar Adrián de la Garza en caso de ganar la gubernatura de Nuevo León, el contendiente respondió que estas declaraciones son para apoyar a su contrincante Samuel García, a quien acusó de apoyar a Morena desde el Senado.

“Samuel (García), como senador por Movimiento Ciudadano, ha favorecido con su voto a las propuestas de Morena. Más de 90% de sus votos han sido a favor de Morena. Además, cuando ha habido votaciones importantes en las que tiene que estar el senador, no ha estado presente”, dijo en entrevista con Forbes México.

El priista, quien fue presidente municipal de Monterrey hasta 2020, aseguró que las propuestas de su contrincante Samuel García no son viables, pues el emencista no tiene idea de los que es la Administración Pública.

“Para los que conocemos un poquito de Administración Pública sabemos que son mentiras y que no lo va a lograr, por eso considero que no es apto. Además, le falta madurez y estabilidad emocional y no tiene nada que ver con la edad”, enfatizó quien fue procurador de Justicia en el estado durante la administración de Rodrigo Medina.

Lee: Morena no recurre a tarjetas para comprar el voto: Delgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó en “la mañanera” de cometer un fraude al prometer aplicar (en caso de ganar la gubernatura) un programa social de apoyo a las mujeres con 1,500 pesos bimestrales, ¿Qué dices al respecto?

Lo que diga yo sale sobrando, es lo que dice la gente, lo que he escuchado. Obviamente, ha sido un trabajo temático para beneficiar en este caso al candidato de Movimiento Ciudadano, porque la elección ya se cerró a los candidatos; es decir, el de Movimiento Ciudadano y un servidor de la coalición más fuerte por Nuevo León, su candidato original ya no tiene posibilidades; y el hecho de solamente señalarnos a nosotros le beneficia al candidato de Movimiento Ciudadano.

Nos señala por un hecho que ya es del conocimiento y dominio público. Ya teníamos meses de estar publicando esta propuesta. (…) Esta propuesta fue uno de los programas importantes del gobierno municipal de Monterrey que yo encabecé, y que dio grandes resultados para el fortalecimiento de un sector vulnerable que es el de las mujeres en donde hay más necesidad económica.

¿En qué basas esta hipótesis? ¿Por qué querría el presidente promover al partido Movimiento Ciudadano y a Samuel García como su candidato?

Movimiento Ciudadano le ha estado sirviendo de comparsa desde la elección 2018 Samuel y Movimiento Ciudadano públicamente se declaraban abiertos en el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Pedían a la gente que votaran por los candidatos de Movimiento Ciudadano y decían que iban a apoyar a Andrés Manuel ahora en su gobierno, y lo han estado haciendo.

Samuel, como senador por Movimiento Ciudadano, ha favorecido con su voto a las propuestas de Morena. Más de 90% de sus votos han sido a favor de Morena. Además, cuando ha habido votaciones importantes en las que tiene que estar el senador, no ha estado presente.

Por otra parte, en el último debate celebrado en Monterrey Nuevo León, que fue transmitido por medios de comunicación de Multimedios; él abiertamente felicita al presidente por las acciones sociales que ha emprendido.

¿Considera que Samuel García es una persona apta para gobernar?

Haciendo un análisis de su propuesta y conociendo de la Administración Pública, fui servidor público por más de 20 años en diferentes responsabilidades que he tenido, siempre he dado resultados, y parto del análisis de la base de los problemas para poder dar resultados.

Haciendo un análisis de la propuesta de Samuel, no tiene ni idea de lo que es la Administración Pública. Hace propuestas que no van a cumplirse.

No te pierdas: AMLO está enojado por el éxito de la Tarjeta Regia: Adrián de la Garza

¿Cómo cuáles?

Dice que la única opción es que Nuevo León salga de ese convenio de coordinación Fiscal, lo abandone y cree sus propios impuestos. Una serie de manifestaciones e ideas que no sólo las ha propuesto él, sino todos los gobernadores y no se han llevado a cabo porque no son viables. Además, no es la manera de solucionar el problema económico de Nuevo León.

Hay que hacer un trabajo planeado, con estrategia de fortalecimiento del ingreso, de mejor administración de sus recursos, y podemos hacer que Nuevo León cambien en las necesidades que tienen. Así como lo hice con Monterrey, lo podemos hacer con Nuevo León.

Una de las principales razones es que lo que está prometiendo. Para los que conocemos un poquito de Administración Pública sabemos que son mentiras y que no lo va a lograr, por eso considero que no es apto. Además, le falta madurez y estabilidad emocional y no tiene nada que ver con la edad.

¿Por qué?

Por sus intervenciones a través de las redes sociales en donde se muestra a un personaje con una falta de madurez emocional, política; de alguien que es un Senador de la República y debe de guardar, más o menos, ciertas discreciones para ser ejemplo de lo que es un servidor público.

También la estabilidad emocional, ya que un día declara una cosa, y otro día, declara otra cosa. Hace 3 semanas declaraba que quien financiaba su campaña era su familia: su mamá, su hermana; lo dijo él y está grabado. Eso lo hizo caer en una irregularidad y en una ilegalidad. Ahora que lo entrevistan recientemente le vuelven a hacer la misma pregunta y cambia totalmente su versión.

Esta inestabilidad emocional no le hace bien a Nuevo León, a la comunidad en general, por lo que no le da las aptitudes para gobernar un estado tan difícil e importante como lo es Nuevo León. Además de muchas otras cosas, sus relaciones directas con familiares relacionados con narcotráfico, sus relaciones directas con un despacho que se ha dedicado a lavar dinero.

¿Tú has mencionado que una nueva ola de violencia podría llegar a Nuevo León y sería un caos si llegara un gobernador inexperto en temas de seguridad? ¿Por qué?

Vas a hacer un análisis superficial de lo que está pasando en el centro del país por el área de Jalisco que es gobernado por un gobernador emanado del partido Movimiento Ciudadano, que no ha podido darle respuesta y contundencia sobre todo a la lucha contra la delincuencia organizada en ese estado.

Nuevo León es muy atractivo para el crimen organizado, por sus carreteras, sus parques industriales, la capacidad de poder disponer de dinero, porque hay mucha capacidad económica en el estado. Es muy atractivo para estos grupos de delincuentes. Que no tengan duda de que próximamente van a tratar de ejercer el dominio en este territorio y hay que hacer acciones para evitar que esto pase.

Ya empezamos a ver acciones que nos llaman la atención en los Aldama: hemos visto la gente como se ha incrementado la violencia en este municipio donde vemos presencia de comboys armados con blindajes artesanales que se enfrentan al Ejército, donde ya perdió la vida un elemento de la Guardia Nacional.

Si no hacemos acciones concretas, contundentes, tendientes a evitar que se presente la violencia nuevamente en Nuevo León, va ir incrementándose hasta que estemos en condiciones como las que alguna vez ya tuvimos y que no podemos volver a vivir.

Te puede interesar: AMLO no es mi padrino: Samuel García

¿Cuáles serían tus credenciales para hacer frente a estas amenazas de violencia?

Creo que mis credenciales las conoce la gente de Nuevo León. Yo asumí la Procuraduría (de Justicia de Nuevo León) cuando atravesamos la peor época de inseguridad y a través de un trabajo serio, ordenado, planeado con estrategias, sin improvisaciones ni payasadas.

En mi administración como procurador, logramos instituir algunas unidades que nos dieron efectividad en esa lucha, ¿Cómo cuáles? La construcción de fuerza civil que fue la policía calificada como la mejor de México. Yo fui presidente de la mesa de seguridad cuando se planeó y ejecutó esta policía.

También, la construcción que venía especificada como la de combate al secuestro y que fue calificada como la mejor de México y que dio grandes resultados. Me tocó formar la unidad delegada al combate al robo de vehículos que también fue calificada la mejor de México y que permitió disminuir considerablemente los robos de vehículos, sobre todo, los cometidos con violencia y que regresaron la estabilidad y la paz a este estado; y la unidad general estratégica de combate de delincuencia organizada que logró disminuir los homicidios que se estaban presentando en el estado entre otras cosas.

Instituimos los códigos de denuncia, las unidades de búsqueda inmediata, una serie de organismos que se constituyeron para devolver la paz y la estabilidad a este estado.

Nos señala por un hecho que ya es del conocimiento y dominio público. Ya teníamos meses de estar publicando esta propuesta. (…) Esta propuesta fue uno de los programas importantes del gobierno municipal de Monterrey que yo encabecé, y que dio grandes resultados para el fortalecimiento de un sector vulnerable que es el de las mujeres en donde hay más necesidad económica.

Suscríbete a Forbes México