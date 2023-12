Samuel García oficializa que no buscará la presidencia de México

Samuel García publicó este sábado un acuerdo en el periódico oficial de Nuevo León donde informó que reasumió sus funciones como gobernador, y que por lo tanto no participará en la contienda para buscar la presidencia de la República en este proceso electoral.

“El presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, expuso.

En la madrugada de este sábado, Samuel García había informado a través de su cuenta en la red social X que había reasumido sus funciones como gobernador de Nuevo León.

‘Sigue vigente la licencia de Samuel García’

La licencia que el Congreso estatal le concedió para separarse de su cargo como gobernador del estado sigue vigente, toda vez que sobreseyó la suspensión que se había concedido para que no se retirara del cargo, informó el Poder Legislativo local en un comunicado.

Expuso que Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso, dijo que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de Samuel García quedó sin efecto, pues asumió Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, quien sigue vigente en el cargo.

“El Poder Ejecutivo ya fue notificado de este sobreseimiento, lo cual ratifica la licencia que las diputadas y los diputados le concedimos a Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo del dos de diciembre del presente año al dos de junio de 2024”, citó el Congreso.

“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta (sic) sigue vigente”, añadió.

Según el comunicado, Guerra Villarreal comentó que Samuel García bajo falsos argumentos está desistiendo de su licencia, ya que no hay ningún impedimento toda vez que se concretó la asunción de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interno.

Las pugnas entre Samuel García y el Congreso

Samuel García tomó la decisión tras una serie de pugnas legales con el Congreso estatal por la persona que se quedaría al frente de la administración en su ausencia. Esto luego de que alrededor de la medianoche del viernes la Suprema Corte determinara que Luis Enrique Orozco, elegido por el Congreso local, asumiera como gobernador interino.

En los primeros minutos de este sábado, Orozco se encontraba en su primera rueda de prensa ya como gobernador interino cuando el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, lo interrumpió para notificarle la decisión de Samuel García de regresar al encargo por el que fue votado en las elecciones de 2021 para el periodo 2021-2027.

En las horas previas se vivió una intensa agitación política ya que primero Samuel García anunció que Navarro se quedaría como encargado del despacho, con base en una sentencia definitiva otorgada por un juez laboral de la Ciudad de México; sin embargo, más tarde la Suprema Corte determinó que Orozco debía de asumir como interino.

Apenas el 29 de noviembre, el Congreso de Nuevo León había designado a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, en una acalorada sesión en la que presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano (partido de Samuel García) irrumpieron en el recinto legislativo con gritos y amenazas.

Samuel García en todo momento insistió en que Navarro debería quedarse como encargado del despacho porque pertenece a la misma plataforma política por la que la gente votó, y porque debía dar continuidad a los proyectos de su administración.

La licencia de Samuel García fue aprobada por el Congreso de Nuevo León cuando la solicitó, con vistas a contender en las elecciones presidenciales de 2024, y tenía una vigencia de seis meses, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Esto debido a que para ser votado por el cargo de presidente de México, cualquier aspirante tiene que estar separado de su cargo con seis meses de anticipación.

Pero a pesar de la decisión de Samuel García de “bajarse de la contienda” y reasumir como gobernador del estado, el mandatario interino Orozco dijo a medios que él se mantiene al frente de la administración estatal en tanto “las autoridades correspondientes no determinen otra cosa”.

“En este momento soy el gobernador interino, soy el titular del Poder Ejecutivo, si Samuel García tiene intención de reasumir sus funciones tendrá que acudir a la instancia correspondiente”, asentó.

En las últimas semanas, Samuel García ha sostenido una tensa relación con el Congreso estatal, cuyos mayoría está integrada por legisladores del PRI y el PAN, principalmente en el tema de la solicitud para separarse formalmente de su cargo para contender por la candidatura presidencial.

Con información de EFE

