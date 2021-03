Se buscan nuevas plumas: lanzan Premio Primera Novela 2021

El gobierno federal y Amazon están en busca de nuevo talento literario en México. Este miércoles, desde el Museo de la Ciudad de México, ambas instituciones presentaron el Premio Primera Novela 2021, mediante el cual buscan premiar la ópera prima de las nuevas escritoras y escritores mexicanos no solamente de manera económica, sino también con la difusión de su trabajo a través de las plataformas de Amazon en Hispanoamérica.

Este nuevo premio, encabezado por el gobierno de México y patrocinado en su totalidad por Amazon, premiará a las autoras y autores que publicaron su primera novela de ficción durante 2020 en cualquier tipo de casa editorial, y busca ser uno de los referentes obligados de la producción literaria en el país, potenciando el trabajo de autores inéditos o poco conocidos, un trabajo que Amazon ya realizó en Canadá y desde este año trae al país.

En entrevista con Forbes México el líder de la Categoría Libros de Amazon México, José Zazueta Plasencia detalló que podrán participar los autores mexicanos, mayores de 18 años, con residencia en cualquier lugar del país y que hayan publicado su primera novela de ficción en cualquier casa editorial durante 2020.

El Premio Primera Novela tendrá un máximo de cuatro finalistas. El primer lugar será acreedor a un premio de 250 mil pesos y el resto de los finalistas recibirán 35 mil pesos cada uno. El jurado estará conformado por tres plumas de alto nivel, de las que hasta ahora se tienen confirmadas dos: Guadalupe Nettel y Elmer Mendoza, informó José Zazueta.

Las sedes de la premiación serán itinerantes cada año, con el objetivo de descentralizar la cultura. En 2022 la sede será Tabasco, en 2023 será Coahuila y en 2024, al final del sexenio, la premiación se realizará en Chiapas. Sin embargo, comentó Zazueta Plasencia, el objetivo es apuntalar el Premio Primera Novela como un referente obligado en el mundo literario mexicano y que de esta manera trascienda más allá de la actual administración.

Al acto de presentación asistieron el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías; el líder de la Categoría Libros de Amazon México, José Zazueta Plasencia; la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vannesa Bohórquez López; la secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil; la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Maritsa Maranto Zepeda y el presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Juan Luis Arzoz Arbide.

Criterios de elegibilidad

Las personas que se inscriban al concurso podrán hacerlo desde ahora y hasta el 4 de mayo. Después de esta fecha el jurado valorará los trabajos y se anunciarán a los cuatro finalistas en agosto próximo.

Para ser candidato al concurso, la novela debe:

-Ser una obra de ficción

-Ser una obra original y haber sido escrita por un solo autor

-Contar con el registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

-No haber publicado una novela previa (en versión impresa o digital) a la que sea propuesta en el concurso

-Haber sido escrita originalmente en español

-Haber sido publicada en su versión impresa entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, fecha que deberá ser demostrada de manera fehaciente con una imagen de la página legal y número de ISBN

-Estar disponible en versión impresa

-No haber sido publicada exclusivamente en formato digital

-No haber sido publicada en forma física o digital en sellos, colecciones o editoriales de autopublicación ni en modalidad de coedición

-Haber sido publicada y distribuida en México

-Tener celebrado con una casa editorial un contrato vigente que permita su distribución y venta en las librerías mexicanas a nivel nacional

Además de los criterios de elegibilidad descritos anteriormente, el autor debe:

Ser ciudadano mexicano (independientemente de su residencia) o residente permanente en México. Estos últimos deberán residir en la República Mexicana y acreditar su estancia legal en el país por al menos cinco años anteriores a 2021, a través de la tarjeta de residencia permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración.

Ser mayor de 18 años, lo cual deberá acreditar mediante una identificación oficial vigente.

No haber publicado en ninguna parte del mundo una novela de la que sea autor (ya sea profesionalmente, en coautoría o colaboración, por autopublicación o coedición) antes de la publicación de la novela presentada.

Se define como novela a una obra de ficción, literaria y narrativa. Quedan excluidas de esta convocatoria obras de no ficción, mismas que incluyen, sin excepción, libros de texto, guías de instrucciones, publicaciones académicas o escolares, libros de autoayuda y desarrollo espiritual, guías, libros de cocina, ensayos literarios, transcripciones de entrevistas, cartas recopiladas, directorios, bibliografías, autobiografías y demás obras que a consideración del Jurado no cumplan con las características o elementos de una novela.

Las obras participantes pueden ser enviadas por las casas editoriales que hayan publicado la novela o directamente por el autor de la misma. Las casas editoriales deben contar con autorización expresa del autor para realizar la inscripción. El autor no debe estar limitado por su casa editorial para participar en el Concurso.

Más información sobre cómo participar en: www.primeranovela.com



