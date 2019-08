Se estancó combate a la pobreza en la última década: Coneval 

El número de personas en situación de pobreza paso de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones en 2018, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Si se toma en cuenta el crecimiento demográfico del país en estos 10 años, el porcentaje de pobres comparado con el total de habitantes del país disminuyó, al pasar de 44.4% en 2008 a 41.9% en 2018, lo que representa una disminución anual de 0.24%.

Durante la presentación de los resultados de la medición de la evolución de la pobreza en esta década, los integrantes del Coneval reconocieron que en el país domina un escenario de “estancamiento” en el combate a la pobreza y recordaron que alrededor de 60% de los programas sociales de las administraciones pasadas han mostrado resultados “insuficientes”.

“Sí estamos en un escenario de estancamiento y que se necesita modificar en el mediano y largo plazo (…) y por parte del Coneval, tiene la misión de redoblar esfuerzos, diálogo y coordinación con los diferentes entes institucionales de gobernanza en el país para tener cambios estructurales en el mediano plazo pese a que eso es complicado, que haya un replanteamiento para reducir niveles de desigualdad y pobreza”, detalló José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del organismo.

Donde se notó un avance más sustancial fue en el número de personas en pobreza extrema, al pasar de 12.3 millones en 2008 a 9.3 millones de personas en 2018. Es decir, en 2008 el porcentaje de habitantes que se encontraban en esta situación ascendió a 11% del total de la población frente a 7.4% que se calculó el año pasado.

Se trata de una población que no cuenta con un ingreso básico para adquirir productos de la canasta básica, habitan viviendas que no cuentan con servicios básicos, no tienen acceso a seguridad social ni servicios de salud y presentan rezago educativo.

Los ingresos de estos habitantes no superan 6,400 pesos mensuales por una familia de cuatro personas, en tanto que el ingreso de las familias con el mismo número de integrantes considerados como “pobres moderados” es menor a 12,000 pesos.

“No hemos logrado una tasa de crecimiento de ingresos para reducir ese componente fundamental de la pobreza, a pesar de que ha habido avances muy importantes en algunas de las carencias como salud, en otras no hemos logrado una cobertura de ni siquiera la mitad de la población”, apuntó Cruz.

La mayoría de los habitantes que presentan estas características viven en los estados del sureste del país, específicamente en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, advierten los indicadores del Coneval presentados este lunes en conferencia de prensa.

En ese sentido, el organismo autónomo recomendó que la política pública debe seguir atendiendo todas las carencias sociales, particularmente aumentar el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social.

Este estudio también mide las carencias sociales como rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de vivienda y alimentación que experimenta la población se observó un mejoramiento.

Sin embargo, los expertos hicieron énfasis en el número de personas que presentan carencias por acceso a la seguridad social, que en 2008 era de 65 millones y en 2018 ascendió a 71.7 millones, que representa 57.3% de la población en total.

“El mejor escenario es que haya cambios estructurales en el mediano plazo, sin lugar a dudas sabemos que si bien eso es complicado, pues al menos que si haya un replanteamiento para tratar de disminuir los niveles de pobreza que por primera vez, hoy tenemos una fotografía tan grande de este fenómeno”, apuntó el secretario ejecutivo del Coneval, recientemente nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

