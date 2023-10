Se percibe sismo en la CDMX magnitud preliminar 6.3

Este viernes a las 23:06 horas se registró un sismo magnitud preliminar 6.3 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca, informó el Sismológico Nacional, mismo que fue percibido en la Ciudad de México.

A las 23:28, el Sismológico ajustó la intensidad a 6.0.

En la capital mexicana se activó la alerta sísmica por lo que muchas personas desalojaron sus viviendas para resguardarse en la calle.

A las 23:33, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se reportan afectaciones en los estados donde fue percibido el sismo y que mantendrá el monitoreo y recorridos en la zona epicentral.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.3 Loc 13 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 06/10/23 23:06:54 Lat 16.98 Lon -95.09 Pf 10 km pic.twitter.com/AiAXv4biR0 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 7, 2023

Autoridades de protección civil de la Ciudad de México informaron que activaron los protocolos correspondientes y el monitoreo con las cámaras para identificar cualquier emergencia.

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, informó en sus redes sociales que hasta las 23:17 no se habían registrado daños en la CDMX.

El mandatario local abundó en entrevista con Televisa que en la ciudad se sintió muy leve y que se detuvo la marcha del metro durante 3 minutos y después continuó con el servicio.

“Un jaloncito en algunos lugares, en otros lugares no se sintió nada. No tenemos reportes de daños. Estoy recibiendo reportes de cada zona de la ciudad de México y los reportes son de calma. El Metro paró al escuchar la alerta sísmica, dejó de funcionar 3 minutos y ya reanudó servicio. En hospitales no tenemos reportes de daños. En el C5 no hay reportes de daños”, detalló.

Batres agregó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza sobre vuelos para confirmar el saldo blanco tras el sismo que se sintió en la Ciudad de México y se originó en Matías Romero, Oaxaca.

“La ciudad está tranquila y en calma”, dijo a Televisa.

