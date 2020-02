La Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, propuso un paro nacional de hombres el próximo 9 de marzo, en lugar del paro de mujeres organizado por múltiples asociaciones civiles feministas.

“Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un paro de hombres”, detalló la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La titular de la SFP comentó que los hombres deberían quedarse en casa, no tuitear, que no acosen, insulten “y nos dejen en paz”.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz.

