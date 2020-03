Sector privado sí fue escuchado para nuevo etiquetado frontal: Profeco

La discusión en torno a la nueva norma del etiquetado de alimentos y bebidas, la NOM 051, continúa entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía (SE) y la industria privada debido al amparo que interpuso la semana pasada la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para suspender la publicación de la norma, que estaba prevista para el mes pasado.

“El amparo es un derecho, la mentira no es un derecho. El amparo dice que no fueron tomados en cuenta, que no fueron escuchados, cuando estuvieron en todas las mesas y participaron en las 14 sesiones que tuvimos y nunca dieron un argumento técnico ni un estudio. Cuando se enojan me dicen que las presentaron en mesas de más alto nivel, es como si desayunas con el presidente de la Suprema Corte y dices que ya con eso es un juicio de primera instancia”, dijo Talía Vásquez Alatorre, subprocuradora de Verificacón de la Profeco.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó el 26 de febrero a la Concamin la suspensión provisional del desarrollo de la NOM 051, por lo que su publicación “por el momento se paraliza“, explicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la semana pasada en un comunicado.

“Me parece que está mal porque el procedimiento de crear una norma no es de cabildeo en mesas de alto nivel, hay una ley, la Ley General de Metodología y Normalización que señala un procedimiento, plazos y cómo se debe hacer una norma y es a través de unas mesas que ellos no consideran de alto nivel, pero que están hechos por expertos y expertas, muchas premiadas aquí”, explicó Vásquez Alatorre, durante la primera entrega del reconocimiento a Mujeres del Sistema Mexicano de Metrología, Normalización Evaluación de Conformidad (Sismenec).

La funcionará señaló que por ese motivo rechazó el premio que este día iba a recibir debido al doble discurso de premiar las funciones que llevó a cabo, mientras se amparan contra una norma que es fruto del trabajo de todas y todas que solo pretende cuidar la salud del pueblo.

“Ha sido la norma más participativa en la historia de México que enmarca la ley. El Plan Nacional de Desarrollo tenía tres valores superiores: el bienestar del pueblo, el interés publico por encima del interés privado y la ética; en la política de la NOM 051 nos dio la oportunidad de poner en práctica estos tres valores durante 14 sesiones se escuchó a todos y se trabajaron horas de madrugada, se recibieron más de 5,000 comentarios, la sociedad entera participó, yo fue testigo de los argumentos y documentos técnicos que se presentaron tras amplias deliberaciones”, indicó la funcionaria.

No todo es culpa de la industria

Por su parte, Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) –organismo que también participó en la creación de la norma— dijo que le preocupan algunas posiciones radicales que pasan normalmente en el gobierno y consideró que la epidemia de obesidad y sobrepeso no solo es un tema de la industria.

“Es una responsabilidad de educación de la Secretaría de Salud, tiene que ser un tema integral, la industria procesadora de alimentos no puede ser el único responsable de este proceso. Estuvimos en una mesa de negociación por órdenes de nuestro señor presidente y esa mesa no pudo avanzar, queremos construir y queremos abatir la obesidad, no pueden culpar a la industria, que el gobierno asuma su responsabilidad en salud. Sólo el 59% mexicanos hace deporte, hagámoslo integral y que no culpen, que es un problema de todos”, dijo después de su participación en el evento.

El representante empresarial añadió que busca que este país crezca pero con trabajo en equipo.

El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) aseguró que probablemente sus protestas, sus comentarios, sus opiniones y sus inquietudes si fueron esccuhadas pero “no fueron considerados y nunca se nos argumentó porque”.

“En la consulta pública tu puedes ver los comentarios de la Concamin, de Conmexico, de Canacintra, entre otros organismos que participaron, y en cada uno se explica en que no estamos de acuerdo, en que sí estamos de acuerdo y las referencias jurídicas a nota de pie del porque estamos diciendo lo que estamos diciendo. Esos comentarios no fueron analizados. En ConMéxico hizo comentarios específicos a cada una de las evidencias, se desmintieron datos que ellos mismos citaban”, dijo Lorena Cérdan, directora general de ConMéxico a Forbes México.

Agregó que consideran que hay una serie de violaciones en el proceso de creación de la norma motivo por el cual se admitió el juicio de amparo.

“Lo que creemos es que el proceso de amparo se llevo conforme a derecho el que tiene que determinarlo es el poder judicial y por ello recurrimos al él, porque consideramos que el proceso estuvo plagado de vicios pues para eso fuimos a poder judicial”, agregó Cérdan.

Economía, tampoco a favor del amparo

Por su parte, Alfonso Guati Rojo, director general de Normas de la Secretaría de Economía, dijo que no era propio que la jueza haya concedido el amparo a la Concamin, ya que no había entrado en vigor la norma.

“Yo estimaba que no era correcto lo que se había resuelto y que se iba presentar un recurso de queja, cuestión que así sucedió y que esta por sostener el Tribunal Colegiado”, señaló el funcionario después del evento.

#Comunicado Poder Judicial detiene proceso de la NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 👇🏻#CONCAMIN @cceoficialmx pic.twitter.com/RFHm94haIu — CONCAMIN (@CONCAMIN) March 1, 2020



Aseguró que de su parte no hubo una amenaza u agresión hacia la juez, como algunos medios han informado.

“Nunca hubo amenaza, la palabra que use textualmente fue que no estoy de acuerdo con la resolución que se dictó y voy a presentar recurso de queja, eso no puede considerarse como una amenaza porque es un derecho que tienen todos gobernados y las autoridades”, dijo Guati.

Agregó que este tema se han tergiversado las cosas, ya que se ha dicho que la industria no fue tomada en consideración a lo que se refirió como una “franca mentira”, ya que desde un principio el proceso se llevó de manera trasnparente e incluyente como “nunca antes en la historia del país”.

“Hubo oportunidad de diálogo y más de 177 temas de debate fueron aclarados en consenso, uno solo no y no puede decirse que porque uno solo no, se diga que es un cochinero, eso se no se vale; la verdad, a mí de pena que se diga y se deforme el que haya dicho a una autoridad que voy a presentar una queja porque estoy inconforme”, puntualizó Guati.

