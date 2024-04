Seguridad, estado de derecho e infraestructura, pilares para aprovechamiento de nearshoring

La seguridad, un estado de derecho y la inversión en infraestructura son los tres pilares que garantizarán el aprovechamiento de la relocalización de la industria internacional en México, proceso conocido como nearshoring, aseguró Enrique de la Madrid, asesor económico de la candidata a la presidencia por PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez

Durante un podcast realizado por Grupo Financiero Banorte, donde también participaron los asesores de Claudia Sheinbaum y de Jorge Álvarez Máynez, el asesor de Gálvez comentó que la inseguridad que actualmente azota a México desincentiva la llegada de inversiones al país.

El asesor aseguró que empresas internacionales han expresado su preocupación por la poca seguridad que hay en carreteras mexicanas y que la imposición de horarios para circular en carreteras por parte del crimen organizado “no puede ser”, ya que afecta a la economía del país.

Por otro lado, respecto al estado de derecho, el político mexicano dijo que buscarán que “las reglas del juego se respeten”.

“Si estamos en un TLC, ahora un TMEC, lo respetamos. No podemos estar cambiando las reglas del juego porque entonces no llega la inversión”, comentó el asesor de Xóchitl Gálvez.

Añadió que la infraestructura es un tema fundamental y en el que también “hay que invertir”, en este sentido comentó que hay que garantizar el abasto de energía.

“Muchas empresas si compran un terreno, pero no les está pudiendo garantizar la CFE el acceso a la energía. Y esto no es un problema técnico, es un problema ideológico. El Gobierno actual detuvo el desarrollo de las energías renovables para al final del día fortalecer la posición del Estado. La energía es un obstáculo. Infraestructuras se necesitan más puertos, más carreteras, más ferrocarriles, más agua”, detalló el político.

El asesor comentó que uno de los retos que enfrentaría la posible administración de Xóchitl Gálvez es bancarizar a las pequeñas y medianas empresas.

Según el asesor, existen 6 millones de pymes y sólo están bancarizadas al rededor de 240 mil. “Entonces, nuestro reto es realmente todo los años, todos los años, incorporar a un mucho mayor número de empresas, pues para que puedan ser beneficiadas del crédito”, comentó.

De acuerdo con De la Madrid, atraer a las empresas a la formalidad ayudará a que el estado mexicano incremente sus ingresos ya que, explicó, no se incrementarían impuestos sino que se sumarían contribuyentes.

“Si tú tienes una economía que crece y que genera empleos, pero sobre todo que genera empresas y esas empresas generan utilidades, esas empresas van a pagar impuestos. Para quizá irme un poco elemental. Si tú tienes una empresa, una sola empresa y tiene 100 pesos de utilidades, y bueno, pues tiene 36 pesos de impuestos, pues es lo que tiene el Gobierno para gastar. Ah, pero si tienes dos empresas que también tienen otros 100 pesos de utilidades, lo mismo otros 36 pesos de impuesto, pues ya tienes 70”, dijo de la Madrid.

Equipo de Sheinbaum descarta reforma fiscal

Por otro lado, Altagracia Gómez Sierra, asesora Económica de la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de una reforma fiscal en el posible gobierno de la mencionada candidata.

“La doctora Sheinbaum me ha sido muy clara en que en los primeros años no habrá una reforma fiscal”. Desde luego habrá muchísima responsabilidad fiscal, no se incrementará la deuda”, agregó Gómez Sierra.

La política fiscal de Sheinbaum iría por el mismo camino que la de Xóchitl Gálvez, ya que también busca formalizar a las pequeñas y medianas empresas para incrementar al número de contribuyentes y, así, los ingresos de la federación.

“Para eso no se requiere una reforma fiscal o al menos no en el corto plazo. Y también no se va a dejar de invertir, porque se requieren inversiones estratégicas prioritarias, pero también urgentes, en temas de transmisión, en temas de distribución, en temas de resolución de proyectos de agua”, destacó la asesora de Morena.

El equipo de Sheinbaum añadió que buscarán impulsar y ayudar a las pymes para que crezcan y se mantengas en el mercado. “Antes de formalizar hay que ayudar”, destacó Gómez Sierra.

Máynez va por impuesto al tabaco

Por su parte, Aura Martínez, asesora económica de Jorge Álvarez, candidato por Movimiento Ciudadano, dijo que buscarán incrementar los ingresos de México a través de algunos impuestos, como los que planean dirigir al tabaco.

“El proyecto de Jorge ha mencionado algunos impuestos específicos, en ese sentido, como para aumentar la recaudación como tipos de impuestos al tabaco más amplios, impuestos verdes”, dijo Martínez.

Añadió que también “es necesario” implementar medidas y sanciones más estrictas para evitar la evasión fiscal que actualmente existe. “Hay que enfocar recursos, porque ahora mismo, y eso creo que no es una novedad para nadie, existe mucho desperdicio, se focaliza muchísimo el recurso que se va a cosas que no son prioritarias”, aseguró la asesora del candidato de Movimiento Ciudadano.

