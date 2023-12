Senado, sin acuerdo para nombrar a nueva ministra de la SCJN

El senador Ricardo Monreal informó que se “cayó” el acuerdo para nombrar a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no se reunirán los votos necesarios para elegir a quien supla a Arturo Zaldívar.

A horas de discutir quién será la próxima ministra en el máximo tribunal de justicia, el morenista explicó que no se concretó el acuerdo que ayer se estaba construyendo para realizar los nombramientos que tiene pendientes la Cámara alta, como magistrados de la Sala Superior del Tribunal electoral, de las salas regionales, de los tribunales locales electorales, entre otros.

“No, no hay (acuerdo). Hasta ayer se estaba construyendo, para un acuerdo amplio; al final no se concretó, esa es la verdad (…) Se cayó, se cayó, ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada”, mencionó Monreal.

Señaló que pese a ello, el Senado discutirá la terna para la Suprema Corte, la cual está conformada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruzvillegas Fuentes; sin embargo, consideró que será “complicado” que alguna de ellas obtenga las dos terceras partes de los votos a favor de los legisladores presentes.

Por lo anterior, enfatizó que es posible que por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador sea quien nombre directamente a la próxima ministra de la SCJN, como lo marca la Constitución, ya que la Cámara alta habrá rechazado dos ternas.

“No fuimos capaces. Hasta este momento no hemos sido capaces de construir una mayoría calificada y cumplir con nuestra responsabilidad de designar a la ministra de la Corte, de la terna nominada y propuesta del Presidente de la República”, declaró.

Monreal comentó que tampoco hay pacto entre los senadores para que en un periodo extraordinario en enero se concreten los más de 90 nombramientos pendientes de magistrados estatales, de salas regionales, de la Sala Superior, entre otros.

