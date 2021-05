Seneam acepta controladores aéreos sin cumplir con requisitos, como el idioma inglés

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) aceptaron a 23 controladores aéreos sin aprobar el idioma inglés, sin cumplir la edad de inscripción y sin un examen psicofísico; requisitos establecidos para inscribirse, tan sólo, al Curso de Formación de Controlador de Tránsito Aéreo.

Unos seis aspirantes fueron acreditados sin haberlo estado en el idioma inglés, así como se detectó que un aspirante no se presentó a su evaluación de la lengua en la fecha estipulada en la convocatoria al curso de formación Oficial de Operaciones Aeronaves RTAR/Meteorólogo Aeronáutico clase I, revela una auditoría realizada al Seneam.

A finales de 2019, la subdirección de Capacitación lanzó una convocatoria para el curso de formación de Controlador de Tránsito Aéreo promoción 2020-2021, por lo que hizo un proceso de admisión a unos 479 aspirantes inscritos.

“El resultado de la evaluación de inglés que fue reportado y publicado determina que se debió rechazar automáticamente al aspirante, (que no se presentó a la evaluación) y no permitir continuar con el proceso de selección y mucho menos haber inscrito”, dice la auditoría entregada a Javier Alonso Vega Dour, director de Área Técnica de Seneam, y Luis Ramón Álvarez Aceves, jefe de Capacitación de Seneam.

También se detectó que no hay un adecuado control y supervisión de la información en poder del Centro de Capacitación de Seneam (CECASE), ya que en las calificaciones de los evaluadores y las publicadas no se identifican a los aspirantes que no pasaron el idioma inglés, señalan cuatro auditores del Órgano Interno de Control de Seneam.

La revisión de los auditores del Seneam, que fue entregada el 26 de marzo de 2021, encontró que otros cinco aspirantes se encuentran inscritos sin contar con el documento que avale la acreditación del examen psicofísico, uno de los requisitos establecidos para inscribirse al Curso de Formación de Controlador de Tránsito Aéreo.

“Aun cuando por la contingencia de salud provocada por el SARS Cov-2 (Covid-19) durante el ejercicio 2020, este Órgano Fiscalizador conoció que la mayoría de los aspirantes cumplieron con el requisito en cita”, dice la auditoría en poder de Forbes México.

Adicionalmente 11 incumplieron con el requisito correspondiente al rango de edad máxima establecida en la convocatoria al curso de formación Oficial de Operaciones Aeronaves RTAR/Meteorólogo Aeronáutico clase I, dicen los auditores del Seneam.

Se rebasó el límite máximo de edad hasta 18 años y el Centro de Capacitación de Seneam (CAESE) no proporcionó la documentación donde se cuente con las autorizaciones por parte de los superiores jerárquicos para que los aspirantes fueran inscritos como controladores aéreos, agregan.

“Los aspirantes mencionados 10 son servidores públicos que se encuentran prestando sus servicios en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano en diferentes áreas”, manifiesta la auditoría enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Se están cometiendo errores y omisiones que afectan la transparencia del proceso de selección ocasionado con ello que los servidores públicos incumplan con las obligaciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, advierten los auditores del Seneam.

La auditoría de la SFP halló una falta de actualización del manual de operación interno del Centro de Capacitación de Seneam (Cecase) e inconsistencias en la formación de la estructura organización y funcional del Centro de Capacitación de Seneam.

“El Centro de Capacitación denota una falta de controles internos que demuestren que cuenta con la supervisión, control, coordinación y vigilancia de las áreas de responsabilidad y por el personal a su cargo, que realizan procedimientos de selección de los aspirantes a los Cursos de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo y Formación de Oficial de Operaciones Aeronaves (RTAR/Meteorólogo Aeronáutico Clase I”.

El Manual de Operación Interno del Centro de Capacitación de Seneam a la fecha de la presente auditoría no ha sufrido actualizaciones, pese a que debe ser revisado una vez cada año.

Los auditores descubrieron que un par de servidores públicos del Centro de Capacitación durante los ejercicios 2019 y 2020 no tomarán capacitación acorde al área, por lo que se presume no cumplieron con sus funciones de trabajo encomendadas en el Contrato Colectivo del Trabajo.

“De la revisión a la muestra de auditoría de 106 expedientes de los aspirantes a los Cursos de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo y de Formación Oficial de operaciones Aeronaves con capacidad de Radiotelefonista Aeronáutico Restringido RTAR/Meteorólogo Aeronáutico Clase I, este Órgano Fiscalizador observó que 45 expedientes no se encuentran debidamente integrados ni cuenta con carátulas”.

Agregan que no se cuenta con un sistema de organización archivística con el cual se registre y se tenga una control de los expedientes, los cuales doten de los elementos de identificación necesarios para administrar, organizar y conservar los documentos

“No se cuenta con un listado de valor documental, que obre en el Centro de Capacitación Seneam, que determine que los expedientes estén debidamente ordenados y clasificados”, concluye la auditoría de unas 50 páginas.

