Sería inconstitucional si los estados no reparten los libros de texto de la SEP: AMLO

Cuatro estados opositores al gobierno Federal, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán, anunciaron que no repartirán los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al estar en contra de los contenidos, que algunos han llamado “comunistas” y otros que han señalado diversos errores.

Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que de no repartir los libros, estos estados caerían en una acción de inconstitucionalidad.

“Pues sería una actitud contraria a la Constitución, un acto inconstitucional, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder (…) Bueno, hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy, a las 5:00 de la tarde, en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento”, aseguró.

López Obrador dijo que calificar los contenidos como “comunistas” no tiene sustento, además de que es grotesco y absurdo.

“Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es un absurdo. No solo no tiene sustento, si no es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe”, aseguró.

El mandatario dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional que las entidades que están en contra de los libros son las gobernadas por partidos conservadores, de la mano de organizaciones y medios de derecha.

“Algunos estados se manifestaron en contra, casi son los mismos, y las mismas organizaciones de derechas, muy conservadores. Ahora, acompañados por los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación del país. Vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo”, expresó.

López Obrador reiteró que su gobierno difundirá los contenidos de los libros, mismos que fueron hechos por expertos, para que la gente realmente conozca de qué van.

“Por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros, que fueron hechos por maestros, pedagogos, especialistas y es una reacción. Ya lo hemos dicho, muy parecido a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos en el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos”, añadió.

