Series X, la nueva generación de Xbox

Durante la ceremonia de los Game Awards 2019 se dio uno de los anuncios más inesperados del evento: la revelación de la siguiente consola de Xbox. Finalmente tenemos imágenes oficiales de cómo se verá la nueva consola dedicada a videojuegos de Microsoft, así como algunas especificaciones clave y un par de juegos exclusivos.

Esta nueva consola llevará por nombre Xbox Series X, dando a entender que esta generación tendrá varias entregas. No es que esto sea necesariamente algo raro, ya que cada generación cuenta con distintas versiones del hardware (con entregas mejoradas hacia la mitad de la vida del producto), pero están haciendo explícito que esta Series X estará compuesta por distintos miembros de la familia. Aún se desconoce si para su lanzamiento habrá más de una versión, pero de ser así sería un interesante movimiento para Microsoft.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0tUqIHwHDEc

La diferencia más radical y que primero llama la atención es el diseño. Ésta será la primera consola de Xbox en tener una forma de prisma rectangular, que además se nos muestra de forma vertical. Si bien este diseño parece haber dividido la opinión de los fans, y genera muchas dudas sobre su practicidad en el contexto de las salas de entretenimiento, podemos ver que en la parte superior cuenta con una rejilla de ventilación; está confirmado que la consola cuenta con un solo ventilador, y dada la posición vertical para la salida de aire, parece una decisión de diseño que da preferencia a disminuir el ruido generado por el sistema.

El diseño curiosamente recuerda a una PC de escritorio, lo cual no es sorpresa, ya que hoy más que nunca la dirección de las consolas de Xbox es ofrecer una experiencia gráfica similar a la de una PC de alto rendimiento, pero de forma simplificada y accesible para un mayor público.

Entre las especificaciones confirmadas está un nuevo CPU diseñado por Microsoft usando arquitectura AMD Zen 2 y Radeon RDNA, que promete cuatro veces mayor poder de procesamiento que el actual Xbox One X; en cuanto a gráficos, el Xbox Series X presume ser al menos el doble de poderoso. Además, integrará tecnología Ray Tracing, que será usada para mejorar la calidad de los efectos de luz como en sombras y reflexiones.

Uno de los puntos más importantes para una experiencia de juego de siguiente generación es el sistema de almacenamiento, por lo que Series X usará el protocolo no volátil (NVMe) sobre unidades de almacenamiento de estado sólido. Esto será esencial para disminuir los tiempos de carga y para poder construir mundos más vastos que los usuarios puedan explorar sin barreras.

Prácticamente todas estas características también las podremos encontrar en la nueva consola de PlayStation que, aunque aún no ha sido presentada oficialmente, ya cuenta con especificaciones clave confirmadas desde hace algunos meses. Esto indica que ambos sistemas estarán a la par y podrán ofrecer experiencias equivalentes para software desarrollado por terceros que podrá ser publicado tanto en los nuevos Xbox como PlayStation.

Dada esta situación de igualdad, Microsoft ha confirmado un increíble as bajo la manga que dará a PlayStation un reto muy difícil de superar: compatibilidad prácticamente universal con sus sistemas pasados. Microsoft ha confirmado que, desde el día uno, el Xbox Series X tendrá compatibilidad con juegos de sistemas anteriores, apuntando al objetivo de poder correr software de Xbox One, Xbox 360 y el Xbox Original, dando acceso a que los jugadores tengan un catálogo de miles de juegos disponibles que, potencialmente, podrían lucir mejor que en sus sistemas originales. Esto dará un atractivo poderoso a quienes no han tenido nunca un sistema de Xbox, pues sería su puerta de entrada a los mejores títulos de las consolas de Microsoft de los últimos 20 años.

Algo necesario para correr software de legado es la capacidad de leer discos, por lo está confirmado que la nueva consola contará con un lector de discos Blu-ray 4K. En cuanto al despliegue visual, el Xbox Series X tendrá la capacidad de mostrar juegos en resolución 4K con una frecuencia de 120Hz, pero su salida de video potencialmente será de 8K, aunque esto es poco probable que se use para videojuegos, al menos al principio.

Por ahora la mayor incógnita es el software exclusivo para su estreno. Durante el tráiler de presentación podemos ver imágenes de autos y de Master Chief, lo cual nos habla de deberíamos esperar nuevas entregas de Forza y Halo. Por su parte, Ninja Theory confirmó que Senua’s Saga: Hellblade 2, será lanzado para el Xbox Series X, mostrando un sorprendente tráiler que corre en tiempo real en este hardware. Aunque no hablaron realmente del juego, los efectos de luz y partículas lucen espectaculares, mostrando un grado de detalle y fotorealismo que hoy no hemos visto en ningún juego para Xbox One.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2TR0gaG01do

Aunque no hay un precio confirmado, Microsoft ha comentado que no repetirán los errores cometidos con el lanzamiento del Xbox One en 2013. Si recordamos, esta consola llegó al mercado con un precio de $499 dólares, mientras que el PlayStation 4 fue lanzado al mismo tiempo con un precio $100 dólares menor. Si bien Microsoft no está diciendo que el Xbox One Series X tendrá el mismo precio que su antecesor, al menos podríamos esperar que su precio sea el mismo que el del siguiente PlayStation, pues se espera que ambas consolas lleguen al mercado al mismo tiempo, en navidad 2020.

