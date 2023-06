Sheinbaum: 12 minutos para decir adiós a la CDMX entre aplausos y gritos de ‘presidenta’

Claudia Sheinbaum salió arropada por su gabinete legal y ampliado para anunciar lo que ya se sabía tras el Consejo Nacional de Morena de ayer: que pedirá licencia definitiva al cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México para dedicarse de lleno al proceso interno por el cual el partido definirá a su próximo candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Lo hizo desde el patio del Palacio Virreinal, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se encuentra la sede del gobierno capitalino. A unos metros, en el Palacio Nacional, Marcelo Ebrard se reunía en ese momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle su renuncia como secretaria de Relaciones Exteriores para también dedicarse de tiempo completo al proceso interno de Morena.

Con un discurso de 12 minutos con 20 segundos, Sheinbaum comunicó que el 16 de junio será su último día como jefa de gobierno de la capital, antes de irse en busca de la candidatura presidencial. Durante su comparecencia, la todavía mandataria repasó algunas de las acciones de su administración, y adelantó que el 15 de junio a las 4 de la tarde hará una despedida masiva en el Monumento a la Revolución. Una “rendición de cuentas detallada”, le llamó ella.

Lee también:

El ‘plan b’ es invitar a Claudia Sheinbaum para que sea secretaria de Gobernación: Ebrard

Desde su llegada al estrado donde fue instalado todo su gabinete legal, y hasta el final de su discurso, Sheinbaum recibió 12 rondas de aplausos, pero las más animadas fueron cuando mencionó que pediría licencia definitiva “con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la Nación” y cuando dijo que hasta ahora las encuestas previas que se han realizado la colocan “en el primer lugar y estoy segura de que seguirá siendo así”.

El gabinete de Sheinbaum fue distribuido en dos filas, separadas por el pódium donde la mandataria dio su anuncio. La fila de su izquierda fue encabezada por la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, una de las cartas fuertes del gabinete de Sheinbaum.

En la otra hilera encabezó el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, tendrá que asumir como jefe de gobierno interino mientras el Congreso local nombra a la persona que quedará como titular de la Jefatura de Gobierno. A su lado estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Para entender mejor:

Sheinbaum pedirá licencia definitiva el 16 de junio: ‘quiero ser la primera mujer presidenta’

“El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la Nación”, abrió Sheinbaum. Y continuó: el objetivo es “dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que, al mismo tiempo, ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años; que he gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Luego, Sheinbaum dio un breve repaso por su administración. En el ámbito educativo mencionó el programa Mi beca para empezar, la construcción de siete preparatorias del Instituto de Educación Media Superior y dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. También destacó la construcción de 293 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes.

Mencionó acciones de salud, vivienda, reconstrucción y puso especial énfasis en movilidad. “La inversión en movilidad es algo sin precedentes, más de 45 mil millones de pesos. Contrario a lo que han dicho los adversarios políticos, el Metro tiene una inversión histórica que se ha destinado a la construcción de la nueva Línea 1, al Proyecto Metro-Energía para renovar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3 y que incluye una subestación, la más moderna en su tipo del país, que es equivalente a brindar energía a una ciudad como Hermosillo, Sonora”.

“Construimos dos teleféricos urbanos, los más largos de todo el mundo y una tercera línea que está en proceso. Hicimos un Trolebús Elevado de 8 kilómetros y habrá una flota de 500 trolebuses este año. También renovamos el Tren Ligero y adquirimos cerca de 500 autobuses nuevos de la Red de Transporte de Pasajeros que pertenecerán a una flota de 800. Realizamos una renovación del sistema Ecobici y ahora tenemos más de 200 kilómetros de ciclovías y seis biciestacionamientos, la Tarjeta de Movilidad Integrada y se están renovando todos los microbuses”, abundó.

No te pierdas:

Sheinbaum llega al consejo de Morena entre gritos de “piso parejo” y “unidad”

También habló del abasto de agua. “Se ha hecho una inversión histórica en agua potable que ha permitido aumentar en cerca de dos metros cúbicos por segundo el abasto de agua. Esto ha permitido mitigar e incluso mejorar en algunas zonas el abasto de agua y, particularmente, la crisis por la sequía que vive la región centro del país, y con ello la disminución de agua proveniente del Sistema Cutzamala”.

Sheinbaum agradeció “de todo corazón” a su gabinete, que le respondió con una nueva ronda de palmas. “Quiero garantizarle a las y los habitantes de la ciudad, que se queda un equipo de gobierno de primera, como ninguna entidad de la República lo tiene. Les garantizo que con ellos y ellas al frente, se finalizarán en los próximos meses la nueva Línea 1 del Metro, el reforzamiento de la Línea 12, el Tren Interurbano México-Toluca, la Planta Solar en la Central de Abasto y algunas otras obras públicas trascendentes”.

“Muchas gracias, gracias de verdad, de corazón a todo mi equipo, que como siempre está al pie del cañón con convicción, compromiso y lealtad a un proyecto. Gracias a todas y todos; y, sobre todo, gracias al pueblo de la Ciudad de México por permitirme servirle. Gracias a este pueblo solidario y recíproco como pocos. Vamos ahora a un encuentro con el pueblo de México, con la convicción de que la Cuarta Transformación tendrá continuidad y de que es tiempo de las mujeres”, finalizó Sheinbaum su intervención.

Concluido su discurso, los asistentes al anuncio de la jefa de gobierno entonaron el Himno Nacional y después posaron para la foto, tomados de las manos hacia el aire, en señal de victoria, y al grito de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado