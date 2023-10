Sheinbaum debilita intención de Ebrard de presionar a través del Presupuesto 2024

La corriente que formó Marcelo Ebrard al interior de Morena se debilita y con ello se van las intenciones del excandidato presidencial de ejercer presión a través de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y de iniciativas en la Cámara de Diputados, ya que de los 41 legisladores que lo respaldaban, 20 ya se fueron con Claudia Sheinbaum.

El lunes pasado, 20 diputados se reunieron con la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y con el dirigente de Morena, Mario Delgado, para hablar sobre la “unidad” al interior del partido. Al final, todos respaldaron a Claudia Sheinbaum como la próxima candidata presidencial.

En entrevista, con Forbes México, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro dijo que esa veintena de legisladores solicitaron el encuentro con la exjefa Gobierno de la Ciudad de México, pues no están de acuerdo con que Marcelo Ebrard haya impugnado el proceso interno de Morena ni que su asociación divida al partido.

“Platicábamos acá con el grupo que nos reuníamos con Marcelo, caminamos, apoyamos su proyecto, pero miramos que se sigue apartando (del partido). Le decíamos: `Tú te vas a tribunales contra nuestro partido, no estamos de acuerdo´. Por eso platicamos y decidimos solicitar la audiencia”, dijo el legislador, quien respaldo al excanciller para que fue el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

No te pierdas: Sheinbaum, virtual candidata presidencial por Morena, acepta protección del Ejército: AMLO

En contra de que se use al Presupuesto para ejercer presión

El legislador contó que este grupo de diputados no aprueba que se use el proyecto del PEF 2024 como “formas de chantaje o presión” hacia la bancada de Morena. La semana pasada Marcelo Ebrard se reunió con legisladores para plantear ajustes y resignar hasta 20 mil millones de pesos al proyecto del PEF.

Al ser cuestionado si seguirá acudiendo a las reuniones que convoque el excanciller, el diputado contestó que “si ellos siguen caminando hacia allá, yo no voy. Yo estoy en Morena, con Claudia; si Marcelo decide sumarse , estoy con Morena y con todos los de Morena, incluyendo a Marcelo, pero si sigue en los tribunales, después no está de acuerdo y se va a un movimiento nacional, yo no quiero ser parte de eso”.

En una situación similar está la diputada Rosalinda Domínguez, quien también apoyó al exsecretario de Relaciones Exteriores para que fuera el candidato presidencial de Morena, pero ahora respalda a Claudia Sheinbaum porque el proceso interno ya pasó.

“Ahora estoy al 100% en el proceso de ganar, de sacar adelante nuestro estado. Hoy tenemos que buscar la unidad todos juntos (…) Ahora estoy apoyando a Claudia, ya no estaría con Marcelo, porque ya se vivió ese proceso interno y ahorita tenemos que continuar”, enfatizó.

Lee: Ebrard crea movimiento político en Morena; competirá con Sheinbaum en recorridos

El diputado Mario Miguel Carillo mencionó a Forbes México que reconoce a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la 4T, y comentó que desde hace tres semanas no se ha reunido con Marcelo Ebrard, debido a que le solicitó una cita para un encuentro en privado, pero no le ha respondido.

“Como militante del partido y diputado electo por mayoría relativa tengo que continuar con el trabajo en territorio en la organización de los comités, porque es algo que me pide el partido y tengo que seguir avanzando y no me puedo esperar a que alguien más decida sobre mi futuro”, declaró.

Asimismo, sostuvo que no está a favor de que se hagan resignaciones al proyecto del PEF, como planteó Marcelo Ebrard, y aseveró que la propuesta del gobierno federal para 2024 va en concordancia con lo que se ha manejado lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

En el marco del 12do Aniversario de la fundación de @PartidoMorenaMx asistí a una reunión de Unidad, Organización y Movilización con los liderazgos que actualmente encabezan los esfuerzos para Consolidar la Transformación de nuestro Movimiento en 2024



Reconozco a @mario_delgado… pic.twitter.com/x2DVGkEhDi — Mario Miguel Carrillo (@mariomiguelcarr) October 3, 2023

De los 275 diputados que conforman la coalición Juntos Haremos Historia, 41 respaldaban al excanciller. Con este número de legisladores, los morenistas -junto con los aliados del PT y PVEM- no lograrían la mayoría absoluta para aprobar reformas secundarias ni el PEF 2024; sin embargo, con los 20 legisladores que dejaron a Marcelo Ebrard para apoyar a Claudia Sheinbaum, el partido oficialista alcanzan los votos necesarios.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias