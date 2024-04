‘Es muy probable que sea un montaje’, considera AMLO sobre encapuchados que pararon a Sheinbaum en retén en Chiapas

Luego de que ayer, la candidata a la presidencia por Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, fue retenida en un retén por encapuchados en Motozintla, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esto podría tratarse de un montaje.

“Es muy probable que sea un montaje. ¿Encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar? Todos los que andábamos por los caminos de México nos paran, nos entregan sus escritos, se quejan, hay reclamos cuando no son atendidos… Están muy desesperados, no se que están viendo”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional.

“Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en la que se trasladaba Claudia, eso puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”, añadió.

El mandatario reveló que no ha hablado con Sheinbaum sobre el tema y que se hará una investigación, aunque para él, fue amarillismo.

“Es el amarillismo, la propaganda, no les funcionó lo de narcopresidente, se gastaron como 5 millones de dólares solo en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía a que no lloviera y ya llovió ayer; están apostando a la violencia, andan zopiloteando y nada les está funcionando”, dijo.

De acuerdo con medios nacionales, el grupo de encapuchados le pidieron a Sheinbaum que “cuando esté en el poder que se acuerde de la Sierra, acuérdese de la gente pobre, no estamos en contra del gobierno”, así como también le hablaron de las disputas que hay en la zona por el narco.

Sheinbaum, según la prensa, les dio las gracias se despidió de mano de uno de ellos.

En X, Patricia Armendáriz, quien busca la reelección como diputada federal por Morena, dio cuenta también del suceso: “En el camino de Comitán a Motozintla nos pararon unos encapuchados de uno de los carteles en pugna en la zona cuidando su territorio”.

Los vehículos que trasladan a la prensa que cubre la campaña también fueron previamente revisados, recogieron los medios, incluso les pidieron su identificación y dijeron que algunos estaban armados.

