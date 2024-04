Sheinbaum pide no meterse con los hijos de los candidatos tras polémica de Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves no meterse con los familiares de los aspirantes tras la polémica que desató el miércoles un video del hijo de su rival, Xóchitl Gálvez, en el que aparece ebrio e insultando a unos empleados de un local.

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato (Jorge Álvarez Máynez) y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares”, comentó Sheinbaum en una conferencia de prensa.

La candidata de Morena reaccionó a la controversia que suscitó el miércoles un video de Juan Pablo Sánchez, hijo de Gálvez, en el que aparece alcoholizado mientras insulta y agrede a un empleado de un bar en la lujosa zona de Polanco, en la capital del país.

Tras los hechos, Sánchez renunció a su puesto como líder de las Redes de Jóvenes de la campaña de su madre, quien se disculpó por los hechos pero los enmarcó dentro de la “guerra sucia” en su contra.

Aunque legisladores de Morena exhibieron el video en el Senado, Sheinbaum pidió ahora dejar fuera de la contienda a los hijos.

“Yo no estoy de acuerdo con quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda, con los hijos no”, remarcó Sheinbaum en su rueda de prensa durante una gira en Aguascalientes.

Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se solidarizó con Gálvez y su hijo.

“Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales'”, escribió Gútierrez Múller en su cuenta de Facebook.

Mientras que López Obrador también pidió dejar a los hijos fuera de los ataques, aunque sin referirse de forma específica al caso de Gálvez.

“Que no se metan con familiares, que no se metan con menores. Que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

México tendrá el 2 de junio las elecciones más grandes de su historia, cuando 97 millones de votantes están llamados a renovar más de 20,000 cargos, incluyendo la presidencia, el Congreso y nueve gobiernos estatales.

