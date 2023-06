Sheinbaum suma respaldo de PVEM-CDMX; esperará para pedir licencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que tras la sesión del Consejo Nacional de Morena, que tendrá lugar este domingo a mediodía, definirá su postura respecto a pedir licencia a su cargo al Congreso capitalino.

“El domingo va a ver noticias para todos. Vamos a esperar a lo que nos digan el domingo, somos respetuosos del partido. Voy a dar mi posicionamiento después del domingo, vamos a respetar los tiempos”, sostuvo.

La reunión del Consejo Nacional de Morena definirá el domingo el proceso a seguir para la selección del candidato presidencial de 2024 de la coalición del partido con el PT y PVEM.

La renuncia de Marcelo Ebrard a la Cancillería el próximo lunes y las solicitudes de licencia de los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco han metido presión a la jefa de Gobierno para también anuncie una fecha para pedir licencia a su cargo, a fin de competir en la contienda interna de Morena en igualdad de condiciones que sus compañeros.

La mandataria capitalina asiste este miércoles a la convención anual del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Santa Fe, donde expondrá sus políticas de gobierno en materia ambiental frente a toda la estructura de ese partido que acudió a respaldar sus aspiraciones políticas.

El encargado de recibir a la jefa de Gobierno fue el diputado Jesús Sesma, coordinador del PVEM en la capital, quien dijo que tras consultar a las bases del partido se había decidido apoyar a Sheinbaum para que sea la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM.

Lee: Lidero las encuestas por el buen trabajo en la Ciudad de México y por mi perfil de científica: Sheinbaum

“Estamos en una época de definiciones, por lo que después de consultar con las bases y los liderazgos de mi partido, así como del equipo más cercano de trabajo, hemos decidido para la Presidencia de la República darle todo el apoyo tanto personal como de la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital del país que sea para la doctora Claudia Sheinbaum”, sentenció Sesma ante el estallamiento de júbilo de al menos 2 mil simpatizantes.

Los simpatizantes, quienes formaron una valla para la mandataria capitalina, portaban distintas pancartas con la leyenda #EsClaudia con letras escarlata y fondo verde.

En una pequeña intervención, Sheinbaum Pardo agradeció a la militancia verde su respaldo y afirmó estar contenta del trabajo que ha encabezado en la Ciudad de México, además, destacó los diversos apoyos sociales que ha impulsado su administración.

“Fue una sorpresa, así que muchas gracias de verdad porque no me lo esperaba. Me siento muy emocionada por estas muestras de cariño y sobre todo decirles que estamos por el momento cumpliendo nuestro trabajo al frente de la Ciudad de México, ustedes saben lo que hemos hecho aquí en la ciudad”, dijo.

Arturo Escobar y Vega, quien es integrante del Consejo Político Nacional del PVEM, subió al escenario donde se encontraba la jefa de Gobierno, ya con un chaleco verde y las siglas del partido, y le alzó la mano.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todas las “corcholatas” deberán separarse de sus cargos la siguiente semana si el Consejo Nacional de Morena así lo determina.

Sheinbaum Pardo ha sido crítica de separarse de la Jefatura de Gobierno antes de la encuesta con la que Morena seleccionará a su abanderado para 2024; no obstante, esta directriz fue ordenada por el mandatario federal en una encerrona que tuvo con todas las “corcholatas” y gobernadores de Morena la noche del pasado lunes.

Las noticias en imágenes; síguenos en nuestro Instagram