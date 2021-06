Si consumo lúdico de mariguana perjudica, se prohibirá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si tras la aprobación del consumo lúdico de la mariguana por parte de la Suprema Corte de Justicia se ve que esta actividad es perjudicial para la sociedad, enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibirla.

“(Veremos) cómo se va aplicando esta medida, qué efecto va tener en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar, perjudica, pues plantearíamos un cambio. Enviaría (al Congreso), de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley”, afirmó en su conferencia de prensa “mañanera”.

“Pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede. Por eso soy partidario de la democracia participativa y representativa”, agregó.

Activistas en favor del consumo lúdico se manifestaron en el centro de la Ciudad de México. 27 de junio del 2021. Foto: © Carlos Ramírez / EFE.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derribó la prohibición del uso lúdico y recreativo de la cannabis, y ordenó a las autoridades de salud del país a emitir permisos.

Plantas de marihuana durante una conferencia del plantón 420, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Ciudad de México. 28 de junio del 2021. Foto: © Sáshenka Gutiérrez / EFE

El mandatario federal explicó que analizará si el aval a que los mayores de 18 años consuman legalmente la cannabis “ayuda” a enfrentar los problemas de drogadicción en el país y a detener la violencia.

“Desde luego que vamos a respetar y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país para enfrentar el grave problema de la drogadicción, para detener la violencia, entonces actuaremos. Si como unos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica; tenemos tiempo”, enfatizó López Obrador.

Activista del Movimiento Cannábico Mexicano Plantón 420 con su planta de marihuana participa en una protesta para exigir la regularización del Cannabis. 27 de junio del 2021. Foto: © Carlos Ramírez / EFE.

Mujer muestra un cogollo de marihuana durante una conferencia del plantón 420. 28 de junio del 2021. Foto: © Sáshenka Gutiérrez / EFE .

Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano Plantón 420 protestan para exigir la regularización del Cannabis. 27 de junio del 2021. Foto: © Carlos Ramírez / EFE.

Persona elabora un cigarro de marihuana, durante una conferencia en el plantón 420, afuera de la Suprema Corte de Justicia en Ciudad de México. 28 de junio del 2021. Foto: © Sáshenka Gutiérrez / EFE

