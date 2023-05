Si el gobierno ofertara por Banamex no significaría establecer el comunismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes que el gobierno federal entre a diversos negocios, como el financiero con una posible compra de Banamex, al señalar que se tiene que abogar por el libre mercado sin que esto signifique la estatización de compañías o un viraje al comunismo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal consideró que el gobierno debe ser un facilitador del equilibrio del mercado fortaleciendo la oferta de productos y servicios.

“No ver esto como estatismo, mucho menos el establecimiento del comunismo, es mantener el equilibrio porque no se trata de cerrar las aseguradoras, las aseguradoras seguirán existiendo ¿No quedamos de que debe haber libre mercado y competencia? El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital para un banco no significa expropiar a los bancos, pero que sí tenga el gobierno los instrumentos básicos.

“No querían que el gobierno actuara en nada, el gobierno no estaba destinado a servir al pueblo ¿Para qué era el gobierno en el periodo neoliberal? Para facilitar el saqueo, para que se ayudara con un aparato burocrático, por cierto, bien remunerado por eso los sueldos elevadísimos, y que ayudaran a transferir bienes públicos al sector particular”, acusó.

Lee: Disponemos de 3,000 mdd para ofertar por Banamex: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el gobierno federal tiene la necesidad de un banco con la infraestructura como Banamex, por lo que ordenó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hablar con los ejecutivos de Citigroup para ofertar por Banamex a través de una alianza público-privada.

Si el precio por la institución bancaria es de 7 mil millones de pesos, el mandatario federal afirmó que su administración tiene la posibilidad de disponer de hasta 3 mil millones de dólares para ofertar por el banco y el restante sería ofrecido a la ciudadanía a través de la compra de acciones.

“México se está situando, como debe ser, por encima del poder económico o de una facción, por un gobierno de todo. No descarto el asunto, es el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco porque podemos cumplir con todos los requisitos.

“Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones ya no hacen falta las ventanillas, todo lo que cobra la tesorería de la Federación es por aplicaciones, entonces si no se pueden tener las oficinas sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos”, sostuvo esta mañana.

“El mismo Banco del Bienestar que tuviera una plataforma digital, explorar todas las posibilidades”, dijo.

Aunque Citigroup concretará en 2025 la venta de Banamex en el mercado de valores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la institución bancaria tendrá que pagar a la hacienda pública los impuestos que genere esta transacción.

El mandatario federal señaló que la venta de Banamex no estará sujeta a los manejos del antiguo régimen pues ya no hay alianzas entre el gobierno y la iniciativa privada para afectar al erario.

“Aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras cuando se lleve acabo van a pagar impuestos, ya no es el tiempo de antes en que las operaciones de bolsa estaban exentas del pago de impuestos, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup, simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos y esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex con el gobierno de Fox”, comentó.

El miércoles, Citigroup decidió que llevará a cabo una oferta pública inicial (OPI) de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, englobada en Banamex, después de la separación ya planeada de su negocio institucional, con lo cual quedaron fuera del proceso los empresarios Germán Larrea y Daniel Becker.

Jane Fraser, CEO de Citigroup, dijo entonces que después de un cuidadoso análisis, concluyó que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas y avanzar en su objetivo estratégico de simplificar la firma es moverse en su camino dual y enfocarse solamente en una Oferta Pública Inicial (OPI).

Citigroup espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante 2025.

