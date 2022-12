Si estuviera en mis manos y hubiera sentencia, indultaría a Israel Vallarta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que de tener una sentencia, concedería el indulto a Israel Vallarta, quien desde hace 17 años permanece preso por presuntamente liderear a una banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

El caso de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, quien obtuvo su libertad tras un amparo liso y llano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la fabricación de pruebas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, ha sido denunciado por la politización y el abuso de la prisión preventiva.

“Son 16 años, 17 sin sentencia. Pero este caso tiene una connotación política, porque es el personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron, que fue un montaje, cuando García Luna, Carlos Palomino que incluso le está pegando allí en el reportaje.

“Si fuera por mí, yo procedería al indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo porque no hay una sentencia, parece que se esperan en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el Fiscal. Ahora sí se va a enterar, pero presentaron nueva solicitud para volver a interrogar a personas que ya fueron investigadas hace 17 años.

“Lo voy a decir: huele a ‘chicanada’. Puede ser derecho pero no hay justicia, si está demostrado que sufrió tortura y lleva 17 años sin justicia ¿dónde está la justicia pronta y expedita, no? ¿La han visto ustedes?”, criticó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Vallarta ha exigido su libertad ya que está probado que fue víctima de tortura al ser detenido en diciembre de 2005, junto con Florence Cassez, ambos acusados de secuestro.

El arresto de Israel Vallarta Cisneros fue transmitido en vivo en Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, donde estaba junto con la francesa Florence Cassez por presuntamente secuestrar a tres personas; no obstante, de acuerdo con pruebas recabadas ambos habían sido detenidos un día antes y llevados a dicho terreno por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

