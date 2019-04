Si México no para migrantes y drogas cerraremos la frontera… en un año: Trump

El presidente de Estados Unidos matizó este jueves su postura en torno al cierre de la frontera con México, lo cual había dicho sucedería esta semana, con un ultimátum menos amenazante de un año.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Donald Trump dijo básicamente que si al cabo de un año México no detiene el flujo de inmigrantes y de drogas, entonces va a imponer aranceles a los autos que EU importa de su vecino del sur.

Y si pasado el año “ese poderoso incentivo” (de no imponer tarifas si él evalúa que México ha cumplido con sus demandas) no funciona, entonces sí recurrirá al cierre de la frontera entre ambos países.

“Y lo voy a hacer”, dijo Trump. “Yo no me ando con juegos”.

Asimismo, sin dar mayores datos, Trump aseveró que los últimos tres días México ha detenido y deportado más gente, quizá por la amenaza de cerrar la frontera esta semana.

“(…) si no vemos que hay gente detenida en la frontera y de regreso a sus países, si vemos esas caravanas masiva que llegan a nuestro país desde México (…) llegando a través de México como si nada. Hasta les dan autobuses. Pero eso no ha ocurrido los tres días pasados desde que dije que íbamos a cerrar la frontera”. dijo Trump.

El presidente de EU lleva varios días asegurando que esta semana de abril llevaría a cabo el cierre total de la frontera a menos que México detenga “toda la inmigración ilegal” que llega a su país desde el sur.

Algunas de las frases que Trump dijo en la Casa Blanca:

“En México están pasando muchas cosas muy buenas (…)

“Tenemos una emergencia nacional en nuestra frontera. Y nadie más habla de las drogas, de las drogas que están fluyendo (…)

“Y así, los últimos tres días —y ustedes lo han cubierto en cierta medida— México ha estado capturando gente y la ha regresado a sus países por su frontera sur (…) Eso lleva tres días y creo, sinceramente, que eso se debe a que ellos pensaron que yo iba a mandar cerrar la frontera (…)

“Pero, antes de que cierre la frontera, México —y nosotros amamos a México—. Amamos ese país de México. Tenemos dos problemas. Tenemos el hecho de que hay gente que se cuela y que tenemos que detenerlos, y la Patrulla Fronteriza ha estado increíble. ICE ha estado increíble. Las agencias de seguridad han estado increíbles (…)

“El otro problema es el de las drogas. Enormes volúmenes, enormes, la mayor parte de las drogas (…) vienen a nuestro país por la frontera sur (…) Creo que el viernes nos vamos a reunir en una porción del muro que se está completando, un gran tramo (…) Necesitamos el muro, pero también otras cosas (…)

Por eso necesitamos ayuda de México. Si México no ayuda, está bien, vamos a poner aranceles a sus autos que entran a EU. Lo otros es que debido a que México es una enorme fuente de drogas, desafortunadamente ahora tenemos a China enviando fentanilo a México para que se transporte a EU. Eso no es aceptable (…)

Así que el segundo aspecto de esto, lo cual ustedes no han escuchado antes, es que si las drogas no paran—y México puede detenerlas si quieren— vamos a imponer aranceles a los autos. Lo de los autos es algo muy grande. Y si eso no funciona, entonces vamos a cerrar la frontera. Pero creo que eso va a funcionar. Eso es enorme cifras en dólares. Así que si no vemos que hay gente detenida en la frontera y de regreso a sus países, si vemos esas caravanas masiva que llegan a nuestro país desde México (…) llegando a través de México como si nada. Hasta les dan autobuses. Pero eso no ha ocurrido los tres días pasados desde que dije que íbamos a cerrar la frontera. Sinceramente, es mejor, y menos drástico que cerrar la frontera, poner aranceles a los autos que entran. Y lo voy a hacer. Saben que lo haré. Yo no me ando con juegos (…)

“Y lo haremos para detener a la gente. Les vamos a dar una advertencia de un año y si las drogas no se paran, o mayormente se detienen, vamos a imponer aranceles a productos de México, particularmente sus autos (…) Y si eso no detiene el flujo de drogas, vamos a cerrar la frontera (…)

Así que si México no hace eso que es muy fácil hacer—aprehender a esa gente que llega, y lo pueden hacer en una manera mucho más humana—. ¿Por qué deberían caminar más de 3,000 kilómetros para ser expulsados? Ellos los pueden parar justo en su frontera sur, justo donde entraron a México, donde tienen leyes de inmigración increíbles con todo el derecho para hacerlo, las más poderosas del mundo (…) Si no lo hacen, vamos a poner tarifa a sus autos y si eso no funciona, vamos a cerrar la frontera (…)