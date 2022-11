Si Monreal se suma a la oposición será bienvenido: Santiago Creel

Ante las platicas que ha sostenido Ricardo Monreal con los partidos de oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, señaló que si el coordinador de los senadores de Morena se sale de su partido y se suma a la oposición, será bienvenido.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su partido político, pues será una decisión de él, (…) y por supuesto si él se suma al esfuerzo de la oposición, será bienvenido”, dijo el panista.

Esto se da luego que el fin de semana en un encuentro en España, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinoza Cházaro, comentó que su partido ha tenido reuniones con Ricardo Monreal y aseguró que el morenista tiene las puertas abiertas a la alianza Va por México.

En dicho contexto, en España, Ricardo Monreal comentó el fin de semana que todavía está en el proceso de definir su posición política, luego de que en semanas anteriores dijo que en diciembre decidirá su permanencia en Morena donde ha considerado que hay una embestida contra él por parte de varios integrantes de su partido.

“Simplemente, he tenido reuniones con distintos dirigentes como lo hago siempre, como coordinador de la mayoría del Senado. Me reúno con mucha frecuencia con todos en un diálogo abiertamente. No es de ninguna manera vergonzoso ni clandestino. Tengo buena relación con toda la oposición”, dijo Ricardo Monreal hace unos días.

Creel y Monreal comienzan gira de ‘reconciliación’ en México

Además de ello, los legisladores y aspirantes a la candidatura presidencial por su partido, Santiago Creel y el Ricardo Monreal, respectivamente, realizarán una gira de la “reconciliación” en México al considerar que el país está polarizado y enfrentado.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato, significa un ejercicio que no existe en el país fuera del Congreso. Lo que intentamos dos actores políticos, que tienen una ideología diferente, sentarnos a discutir y dialogar sobre temas nacionales y que ese diálogo nos conduzca a una reconciliación”, comentó Creel.

El panista ejemplificó la polarización que hay en el país al comentar que en la marcha del 27 de noviembre agredieron a un aspirante a la presidencia por Morena, en referencia a Marcelo Ebrard.

“Hay que ver lo que pasó en la marcha de Morena. ¿Cómo trataron a uno de sus aspirantes? Pues todo eso indica que el país esta sumamente agraviado. En consecuencia vamos a tratar de contribuir a generar un ejercicio de desagravio, de reconciliación y de diálogo”, mencionó.

Dijo que aún no determinan cuándo comenzarán a recorrer el país, pero sí que estos encuentros serán públicos.

El panista también comentó que la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados comenzará más tarde por el partido entre México y Arabia Saudita, el cual se disputará a las 13:00 horas.

El panista explicó que por ello colocarán mesas y sillas en el patio principal del recinto legislativo de San Lázaro con el fin de que los trabajadores de éste puedan ver el partido de futbol.

